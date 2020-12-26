В харьковском ВУЗе произошла масштабная драка с участием иностранных студентов (фото)

По предварительным данным, "разборки" происходили между представителями ближневосточных народов.

В харьковском общежитии Экономико-правового университета, расположенном на проспекте Гагарина, 187, произошла драка с участием студентов. Об этом сообщает издание "Vgorode" со ссылкой на комментарий полиции Харькова.

"Сообщение о драке правоохранители получили около 00:45 25 декабря. 19-летний иностранец сообщил, что у него возник конфликт с 31-летним работником вуза на территории университета. Выяснение отношений закончилось тем, что три человека были доставлены в больницу", – сообщается в материале.

Первыми об инциденте написали журналисты местного портала "КУ Украина Новости", опубликовав снимки с места происшествия, а также видео, на котором показано, как одного из пострадавших транспортируют на носилках. По их данным, группа неизвестных зашла на территорию университета и избила местных студентов.

Отмечается, что и нападавшими, и пострадавшими были иностранцы. На видео видно, что в туалете и душевой общежития устроили настоящий погром: разломали умывальники, писсуары, разгромили кабинки, разбили зеркала и сорвали шторы.

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Аналогичную информацию, со ссылкой на слова очевидцев, приводит "Vgorode". В частности: "В ночь с 24 декабря на 25 декабря группа лиц зашла на территорию университета (фактически, общежитие на 2-3 этажах) и избила местных студентов. В итоге 30 непонятно кого избили 10 арабских студентов и развалили санузел. Избитые передают привет ректору – Орлову Павлу Ивановичу за созданные условия".

О каких именно "условиях" идет речь – не уточняется. Официальные лица и правоохранители пока никак не прокомментировали случившееся.

Полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины – "умышленное легкое телесное повреждение", что наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов, общественными работами на срок до 200 часов, или исправительными работами на срок до одного года. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.