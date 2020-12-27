Харьковского футболиста наказали за пьяное ДТП штрафом в 340 гривен

Дмитрий Кравченко за рулем своего автомобиля разбил четыре машины.

В Харькове Фрунзенский районный суд признал игрока футбольной команды "Металлист-1925" Дмитрия Кравченко виновным в нарушении ПДД, повлекшее аварию. Об этом сообщает Telegram-канал ТРУХА Харьков.

Кравченко признали виновным по статье 124 КУпАП Украины. Решением суда футболист был оштрафован на 340 гривен, а также ему придется оплатить судебный сбор размере 420 гривен.

Фото: ТРУХА Харьков

В это же время Кравченко был освобожден от ответственности по ч. 1 ст. 130 КУпАП Украины (управление транспортными средствами лицами, которые находятся в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения).

Фото: ТРУХА Харьков

Еще 28 октября Кравченко за рулем своего автомобиля разбил четыре машины, в том числе и собственную. Футболист на Audi набрал скорость более 140 км/ч. Сперва он не смог выдержать безопасную дистанцию и врезался в металлическое ограждение, а потом столкнулся с другими авто. По данным СМИ, содержание алкоголя в крови виновника ДТП составило 1,85 промилле, что в девять раз превышает норму.

Фото: ТРУХА Харьков

Футболист перешел играть в "Металлист-1925" в начале сентября. До этого Кравченко выступал за "Ворсклу", в составе которой стал бронзовым призером чемпионата Украины-2018. Полузащитник играл за юношеские и молодежную сборные Украины.