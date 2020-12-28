На трассе Киев – Чоп заработают три камеры автофиксации нарушений

Пока все 45 камер, работающих в Украине, установлены на дорогах в Киеве и Киевской области

Во Львовской области начинает работать система автоматической фото и видеофиксации нарушений ПДД, сообщили в Управлении патрульной полиции.

30 декабря на автомобильной дороге М-06 (Киев – Чоп) заработают первые три камеры:

на 490 км + 400 автодороги, вблизи города Буск;

на 555 км + 662 автодороги вблизи села Солонка;

на 555 км + 730 автодороги вблизи села Солонка.

Эти места были выбраны из-за большого числа нарушений скорости, которые приводили к аварийным ситуациям и ДТП.

В полиции напомнили, что в первый день запуска этой системы в Киеве и Киевской области камеры зафиксировали 57 880 нарушений скоростного режима. Сейчас это количество уменьшилось в пять раз, а также в три раза уменьшилось количество ДТП в местах, где установлены камеры.

В настоящее время в стране работают 45 камер автофиксации нарушений, все они расположены в Киеве и Киевской области.

Напомним, нарушение скоростного режима фиксируется при превышении скорости на 20 км/ч (еще 2 км/час добавляется на возможную погрешность измерительного прибора).

За превышение более чем на 20 км/ч, налагается штраф в размере 255 грн. Если больше 50 км/ч, то — 510 грн.

В первые 10 дней (со дня оформления постановления об административном правонарушении в сфере дорожного движения и его получения по почте) действует 50% скидка для оплаты штрафа. С 30 дня сумма взыскания удваивается и направляется для принудительного взыскания в исполнительную службу.

Система автофиксации нарушений ПДД на украинских дорогах с 19 ноября может регистрировать и нарушения, совершенные владельцами авто на иностранной регистрации.