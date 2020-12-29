Андрій Стріхарський прозвітував перед виборцями в ефірі телеканалу «Наш»

Народний депутат від партії «Слуга Народу» побував у студії телеканалу «НАШ», де в прямому ефірі розповів, яким видався для нього 2020 рік у Верховній Раді УКраїни. Андрій Петрович зазначив, що коронакриза внесла суттєві корективи в роботу парламенту: було менше часу для роботи в пленарному режимі, відсутні з об‘єктивних причин депутати і розповів як сам перехворів на цю недугу. Проте парламент ухвалив низку критично важливих законопроектів, спрямованих, як на боротьбу із пандемією та її економічними наслідками, – так і на соціальний захист громадян України.

Зокрема, в 2020 році з колегами-депутатами вони:

Прийняли рішення про відкриття ринку землі, забезпечивши всім селянам право легально розпоряджатися власною землею, а не погоджуватися на тіньові схеми продажу

Підвищили мінімальну зарплату і заклали ще 2 підвищення на наступний рік

Вивели з тіні та врегулювали ринок азартних ігор

Успішно завершили реформу децентралізації, створивши 1406 спроможних громад, надали їм повноваження, ресурси і кошти для розвитку

Збільшили ліміти для ФОПів та відтермінували запровадження РРО для 2-4 груп

Ухвалили антиофшорний закон 1210, який зокрема протидіє виведенню коштів за кордон та уникненню оподаткування

Врегулювали питання дистанційної праці

Відкрили можливість розвитку річкового транспорту

Повернули «пакунки малюка» в натуральній формі, на що отримали дуже багато позитивних відгуків

Відкрили можливість доступу малих підприємств до дешевих кредитних ресурсів, що сприятиме розвитку малого та середнього бізнесу і стане додатковою підтримкою в час пандемії

Створили систему контролю якості донорської крові

Врегулювали інтернет-торгівлю ліками

Заборонили продаж електронних цигарок неповнолітнім

Підтримали культуру, туризм і креативні індустрії

Вчасно ухвалили державний бюджет на 2021 рік

Підтримали підприємців та найманих працівників, які постраждали від запровадження карантинних обмежень і протиепідемічних заходів.

Поговорили і про прийняті закони щодо децентралізації та регіонального, співавтором яких є Стріхарський. Це закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (реєстраційний номер: 2653), «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій» (реєстраційний номер: 3651-Д.

Розповів Андрій Стріхарський, що мінімум раз на тиждень відвідує округ та спілкується з мешканцями. Зокрема у рамках розподілу субвенції з держбюджету йому вдалось на округ забезпечити майже 10 мільйонів гривень. Отримані кошти спрямовані і на відповідні будівельні, ремонтні роботи і також на закупівлю спеціалізованої техніки, окремо хочу відзначити про проведену роботу щодо закупівлі апарату ШВЛ для центральної лікарні Корсунь-Шевченківського району. Закупили відеоендоскопічну систему для КНП «Городищенське районне територіальне медичне об’єднання» Городищенської районної ради», дане медичне обладнання є досить дорогим, 1.3 млн.грн.

Для Мліївської сільської об’єднаної територіальної громади було виділено майже 1,5 млн. грн. — на реконструкцію частини адміністративної будівлі під центр надання адміністративних послуг у селі Старосілля.

Для Набутівської сільської об’єднаної територіальної громади майже 800 тисяч гривень на капітальний ремонт із застосуванням енергоефективних технологій житлового будинку в с. Нетеребка, який використовується під дитячий будинок сімейного типу.

У бюджет Стеблівської селищної об’єднаної територіальної громади виділено майже 1,5 млн.грн на капітальний ремонт даху будинку культури в селищі Стеблів, а також 1,3 млн.грн — для придбання пожежної автоцистерни для місцевої пожежної охорони Стеблівської селищної територіальної громади.

Для Матусівської сільської об’єднаної територіальної громади майже 1,9 млн. грн. для капітального ремонту нежитлової будівлі дільничної лікарні з верандою і ганком в с. Матусів.

На Катеринопіль виділили кошти в сумі понад 800 тис.грн. для капітального ремонту мініфутбольного поля на стадіоні «Колос».

Наприкінці народний депутат привітав усіх з наступаючим Новим 2021 роком та побажав українцям здоров’я, миру та благополуччя!

Матеріал підготувала Оксана Гриценко