Одна из частей ВС ВСУ получили почетное наименование в честь атамана УНР

Также почетное наименование получила бригада ВСУ и две части Государственной специальной службы транспорта.

Зеленский подписал соответствующие указы, сообщается на сайте президента.

"С целью восстановление исторических традиций украинского войска относительно названий воинских частей, а также учитывая образцовое выполнение поставленных задач и высокие показатели в боевой подготовке, присвоил 1194-му отдельному батальону радиоэлектронной борьбы Воздушных сил ВСУ присвоено почетное наименование имени атамана Кирилла Бондарука", — идется в сообщении.

76-му отдельному полку связи радиотехнического обеспечения Воздушных сил ВСУ присвоено почетное наименование имени Вячеслава Черновола.

36-му дорожно-восстановительному полку Государственной специальной службы транспорта присвоено почетное наименование "Конотопский".

26-ой отдельной бригаде Государственной специальной службе транспорта – почетное наименование "Днепровская".

Кирилл Бондарук – атаман армии УНР, главнокомандующий Южного оперативного округа. Участник боев под Крутами, учавствовал в Первом зимнем походе. Погиб в бою против чекистов 19 января 1922 года. При обыске у него нашли лишь небольшой сборник "Кобзаря" Шевченко.

Вячеслав Черновол – украинский политик, публицист, политический заключенный СССР, Герой Украины. Один из инициаторов Декларации про государственный суверенитет Украины.

Напомним, ранее Зеленский присвоил одной из бригад почетное наименование имени Ивана Мазепы.