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Международный фестиваль-конкурс "Выбор года" в Украине огласил товары и услуги

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Фестиваль каждый год проводит маркетинговое исследование потребительских предпочтений в партнерстве с компанией Ipsos Ukraine. Кроме потребителей, чье мнение больше всех влияет на результаты, привлекают высокое и профессиональное жюри

Перечень брендов и компаний ― ориентир для потребителей, которые хотят выбирать не просто популярные, но и качественные продукты или услуги. Кроме того, для брендов это способ проверить эффективность стратегии развития торговых марок и качество маркетинга.

Победители получили медаль «Выбор года», которая является атрибутом товаров №1 в Украине. Награда помогает привлечь внимание потребителя как возле торгового стеллажа, так и в цифровых каналах коммуникации. Так, 64% потребителей обращают внимание на медаль, а 24% выбирают именно этот товар или услугу.

Методика определения товаров и услуг №1 разработана компанией Fеstivals International (США) и дает комплексную оценку позиции товара, услуги и компании-производителя на рынке.

Победители международного фестиваля-конкурса «Выбор года» 2020:

●     Производитель школьных и офисных досок года – UKRBOARDS

●     Сервис онлайн-кредитования года – Moneyveo

●     Твердый сыр года – КОМО

●     Плавленый сыр года – КОМО

●     Мука года – КиївМлин

●     Йогурт года – Галичина

●     Краска года украинского производства – Kolorit

●     Лампочка года – Videx

●     Телевизор эконом-класса года – Kivi

●     Душевые системы года – Hansgrohe

●     Пылесос года – Electrolux

●     Стиральная машина года – LG ELECTRONICS

●     Холодильник года – LG ELECTRONICS

●     Электрогриль года – Tefal

●     Пирожные года – БКК Київ

●     Хлебцы года – NORDIC

●     Девелоперская компания года в пригороде Киева – Строительная группа «Синергия»

●     Девелоперская компания года в г. Киев – DIM

●     Жилищный комплекс бизнес-класса года в пригороде Киева – Krona Park II

●     Жилищный комплекс бизнес-класса года в г. Киев – ЖК DIADANS

●     Торгово-развлекательный комплекс года – ТРЦ River Mall

●     Уборочная техника года – Kärcher

●     Садовая техника года – Kärcher

●     Гель-лаки и средства для маникюра года – Kodi Professional

●     Сеть бутиков натуральной косметики года – Yves Rocher

●     Электрический теплый пол года – Nexans

●     Производитель профильных систем для металлопластиковых окон и дверей года – Rehau

●     Производитель бумажных изделий года – Selpak

●     Шоколад года – Millennium

●     Программа года для коррекции и снижения массы тела – Herbalife Nutrition

●     Диетические добавки года – Herbalife Nutrition

●     Облачный сервис электронного документооборота года – Document.Online

●     Отечественный бренд года одежды для женщин – VOVK

●     Средство года для поддержания иммунитета на основе бета-глюканов – Бета-Імун

●     Назальный спрей года на основе морской воды – Хьюмер

●     Препарат года для лечения насморка (на основе растительных компонентов) – Синупрет

●     Сеть центров лазерной эпиляции года – Лазерхауз

●     Одноразовые медицинские перчатки года – MedTouch

●     Автобусные туры года – Аккорд-тур

●     Венотоник года в таблетках – Детралекс

●     Сеть барбершопов года – ЦирюльникЪ

●     Альтернативные продукты года для курильщиков – IQOS

●     Магазины красоты и здоровья года – EVA

●     Косметика года для ухода за лицом – Nivea

●     Препарат года от никотиновой зависимости – Нікоретте

●     Фармацевтическая компания года (иностранная) – ДЖОНСОН И ДЖОНСОН

●     Скорая медицинская помощь года – Добробут

●     Антисептик года для рук – Dr.Sanitizer

●     Украинский интернет-сервис погоды года – Gismeteo

●     Жилищный комплекс курортного типа года в пригороде Киева – Уютный квартал

●     Коммерческая программа года для подачи отчетности и электронного документооборота – M.E.Doc

●     Украинская ERP-система года – IsPRO

●     Национальная сеть торговых центров года – Епіцентр

«Пережить 2020-й и остаться №1 на рынке ― это что-то из области фантастики. Бренды, которые развивали цифровые каналы коммуникации, быстрее приспособились к новым условиям. В этом их поддержали потребители. По итогам фестиваля-конкурса мы видим много брендов и компаний, которые потеснили прошлогодних победителей. Среди победителей и те, кто не сдает позиции много лет подряд. Надеюсь, новый статус станет прочной основой для коммуникационных и рекламных кампаний», ― комментирует Анна Руденко, национальный менеджер конкурса «Выбор года» в Украине и Республике Беларусь.

Надежда Крепостная, руководитель отдела маркетинга ТОВ «Керхер»:

«Для нашей компании это десятая награда, первую мы получили в 2010 году. Чрезвычайно приятно осознавать, что техника Kärcher так долго остается в топе выбора потребителя. В эпоху разнообразия важно быть заметным, и медаль ― один из тех инструментов, который выделяет товар на полке».

Евгений Колосов, руководитель службы неотложной помощи медицинской сети «Добробут»:

«Эта победа ― заслуга наших врачей, фельдшеров, водителей, операторов контакт-центра, администраторов, которые каждый день помогают пациентам и спасают жизни. Прежде всего, мы очень благодарны за доверие к неотложной помощи «Добробут». Пациенты, которые воспользовались нашей услугой, готовы и дальше доверять нам свое здоровье и здоровье родных. Несомненно, мы будем использовать награду в каналах коммуникации весь следующий год».

Команда фестиваля благодарит за поддержку генерального спонсора ― ТМ Nexans, победителя в номинации «Электрический теплый пол года».

https://choice-of-the-year.com.ua/