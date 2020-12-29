Международный фестиваль-конкурс "Выбор года" в Украине огласил товары и услуги
Фестиваль каждый год проводит маркетинговое исследование потребительских предпочтений в партнерстве с компанией Ipsos Ukraine. Кроме потребителей, чье мнение больше всех влияет на результаты, привлекают высокое и профессиональное жюри
Перечень брендов и компаний ― ориентир для потребителей, которые хотят выбирать не просто популярные, но и качественные продукты или услуги. Кроме того, для брендов это способ проверить эффективность стратегии развития торговых марок и качество маркетинга.
Победители получили медаль «Выбор года», которая является атрибутом товаров №1 в Украине. Награда помогает привлечь внимание потребителя как возле торгового стеллажа, так и в цифровых каналах коммуникации. Так, 64% потребителей обращают внимание на медаль, а 24% выбирают именно этот товар или услугу.
Методика определения товаров и услуг №1 разработана компанией Fеstivals International (США) и дает комплексную оценку позиции товара, услуги и компании-производителя на рынке.
Победители международного фестиваля-конкурса «Выбор года» 2020:
● Производитель школьных и офисных досок года – UKRBOARDS
● Сервис онлайн-кредитования года – Moneyveo
● Твердый сыр года – КОМО
● Плавленый сыр года – КОМО
● Мука года – КиївМлин
● Йогурт года – Галичина
● Краска года украинского производства – Kolorit
● Лампочка года – Videx
● Телевизор эконом-класса года – Kivi
● Душевые системы года – Hansgrohe
● Пылесос года – Electrolux
● Стиральная машина года – LG ELECTRONICS
● Холодильник года – LG ELECTRONICS
● Электрогриль года – Tefal
● Пирожные года – БКК Київ
● Хлебцы года – NORDIC
● Девелоперская компания года в пригороде Киева – Строительная группа «Синергия»
● Девелоперская компания года в г. Киев – DIM
● Жилищный комплекс бизнес-класса года в пригороде Киева – Krona Park II
● Жилищный комплекс бизнес-класса года в г. Киев – ЖК DIADANS
● Торгово-развлекательный комплекс года – ТРЦ River Mall
● Уборочная техника года – Kärcher
● Садовая техника года – Kärcher
● Гель-лаки и средства для маникюра года – Kodi Professional
● Сеть бутиков натуральной косметики года – Yves Rocher
● Электрический теплый пол года – Nexans
● Производитель профильных систем для металлопластиковых окон и дверей года – Rehau
● Производитель бумажных изделий года – Selpak
● Шоколад года – Millennium
● Программа года для коррекции и снижения массы тела – Herbalife Nutrition
● Диетические добавки года – Herbalife Nutrition
● Облачный сервис электронного документооборота года – Document.Online
● Отечественный бренд года одежды для женщин – VOVK
● Средство года для поддержания иммунитета на основе бета-глюканов – Бета-Імун
● Назальный спрей года на основе морской воды – Хьюмер
● Препарат года для лечения насморка (на основе растительных компонентов) – Синупрет
● Сеть центров лазерной эпиляции года – Лазерхауз
● Одноразовые медицинские перчатки года – MedTouch
● Автобусные туры года – Аккорд-тур
● Венотоник года в таблетках – Детралекс
● Сеть барбершопов года – ЦирюльникЪ
● Альтернативные продукты года для курильщиков – IQOS
● Магазины красоты и здоровья года – EVA
● Косметика года для ухода за лицом – Nivea
● Препарат года от никотиновой зависимости – Нікоретте
● Фармацевтическая компания года (иностранная) – ДЖОНСОН И ДЖОНСОН
● Скорая медицинская помощь года – Добробут
● Антисептик года для рук – Dr.Sanitizer
● Украинский интернет-сервис погоды года – Gismeteo
● Жилищный комплекс курортного типа года в пригороде Киева – Уютный квартал
● Коммерческая программа года для подачи отчетности и электронного документооборота – M.E.Doc
● Украинская ERP-система года – IsPRO
● Национальная сеть торговых центров года – Епіцентр
«Пережить 2020-й и остаться №1 на рынке ― это что-то из области фантастики. Бренды, которые развивали цифровые каналы коммуникации, быстрее приспособились к новым условиям. В этом их поддержали потребители. По итогам фестиваля-конкурса мы видим много брендов и компаний, которые потеснили прошлогодних победителей. Среди победителей и те, кто не сдает позиции много лет подряд. Надеюсь, новый статус станет прочной основой для коммуникационных и рекламных кампаний», ― комментирует Анна Руденко, национальный менеджер конкурса «Выбор года» в Украине и Республике Беларусь.
Надежда Крепостная, руководитель отдела маркетинга ТОВ «Керхер»:
«Для нашей компании это десятая награда, первую мы получили в 2010 году. Чрезвычайно приятно осознавать, что техника Kärcher так долго остается в топе выбора потребителя. В эпоху разнообразия важно быть заметным, и медаль ― один из тех инструментов, который выделяет товар на полке».
Евгений Колосов, руководитель службы неотложной помощи медицинской сети «Добробут»:
«Эта победа ― заслуга наших врачей, фельдшеров, водителей, операторов контакт-центра, администраторов, которые каждый день помогают пациентам и спасают жизни. Прежде всего, мы очень благодарны за доверие к неотложной помощи «Добробут». Пациенты, которые воспользовались нашей услугой, готовы и дальше доверять нам свое здоровье и здоровье родных. Несомненно, мы будем использовать награду в каналах коммуникации весь следующий год».
Команда фестиваля благодарит за поддержку генерального спонсора ― ТМ Nexans, победителя в номинации «Электрический теплый пол года».
https://choice-of-the-year.com.ua/