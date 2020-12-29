Международный фестиваль-конкурс "Выбор года" в Украине огласил товары и услуги

Фестиваль каждый год проводит маркетинговое исследование потребительских предпочтений в партнерстве с компанией Ipsos Ukraine. Кроме потребителей, чье мнение больше всех влияет на результаты, привлекают высокое и профессиональное жюри

Перечень брендов и компаний ― ориентир для потребителей, которые хотят выбирать не просто популярные, но и качественные продукты или услуги. Кроме того, для брендов это способ проверить эффективность стратегии развития торговых марок и качество маркетинга.

Победители получили медаль «Выбор года», которая является атрибутом товаров №1 в Украине. Награда помогает привлечь внимание потребителя как возле торгового стеллажа, так и в цифровых каналах коммуникации. Так, 64% потребителей обращают внимание на медаль, а 24% выбирают именно этот товар или услугу.

Методика определения товаров и услуг №1 разработана компанией Fеstivals International (США) и дает комплексную оценку позиции товара, услуги и компании-производителя на рынке.

Победители международного фестиваля-конкурса «Выбор года» 2020:

● Производитель школьных и офисных досок года – UKRBOARDS

● Сервис онлайн-кредитования года – Moneyveo

● Твердый сыр года – КОМО

● Плавленый сыр года – КОМО

● Мука года – КиївМлин

● Йогурт года – Галичина

● Краска года украинского производства – Kolorit

● Лампочка года – Videx

● Телевизор эконом-класса года – Kivi

● Душевые системы года – Hansgrohe

● Пылесос года – Electrolux

● Стиральная машина года – LG ELECTRONICS

● Холодильник года – LG ELECTRONICS

● Электрогриль года – Tefal

● Пирожные года – БКК Київ

● Хлебцы года – NORDIC

● Девелоперская компания года в пригороде Киева – Строительная группа «Синергия»

● Девелоперская компания года в г. Киев – DIM

● Жилищный комплекс бизнес-класса года в пригороде Киева – Krona Park II

● Жилищный комплекс бизнес-класса года в г. Киев – ЖК DIADANS

● Торгово-развлекательный комплекс года – ТРЦ River Mall

● Уборочная техника года – Kärcher

● Садовая техника года – Kärcher

● Гель-лаки и средства для маникюра года – Kodi Professional

● Сеть бутиков натуральной косметики года – Yves Rocher

● Электрический теплый пол года – Nexans

● Производитель профильных систем для металлопластиковых окон и дверей года – Rehau

● Производитель бумажных изделий года – Selpak

● Шоколад года – Millennium

● Программа года для коррекции и снижения массы тела – Herbalife Nutrition

● Диетические добавки года – Herbalife Nutrition

● Облачный сервис электронного документооборота года – Document.Online

● Отечественный бренд года одежды для женщин – VOVK

● Средство года для поддержания иммунитета на основе бета-глюканов – Бета-Імун

● Назальный спрей года на основе морской воды – Хьюмер

● Препарат года для лечения насморка (на основе растительных компонентов) – Синупрет

● Сеть центров лазерной эпиляции года – Лазерхауз

● Одноразовые медицинские перчатки года – MedTouch

● Автобусные туры года – Аккорд-тур

● Венотоник года в таблетках – Детралекс

● Сеть барбершопов года – ЦирюльникЪ

● Альтернативные продукты года для курильщиков – IQOS

● Магазины красоты и здоровья года – EVA

● Косметика года для ухода за лицом – Nivea

● Препарат года от никотиновой зависимости – Нікоретте

● Фармацевтическая компания года (иностранная) – ДЖОНСОН И ДЖОНСОН

● Скорая медицинская помощь года – Добробут

● Антисептик года для рук – Dr.Sanitizer

● Украинский интернет-сервис погоды года – Gismeteo

● Жилищный комплекс курортного типа года в пригороде Киева – Уютный квартал

● Коммерческая программа года для подачи отчетности и электронного документооборота – M.E.Doc

● Украинская ERP-система года – IsPRO

● Национальная сеть торговых центров года – Епіцентр

«Пережить 2020-й и остаться №1 на рынке ― это что-то из области фантастики. Бренды, которые развивали цифровые каналы коммуникации, быстрее приспособились к новым условиям. В этом их поддержали потребители. По итогам фестиваля-конкурса мы видим много брендов и компаний, которые потеснили прошлогодних победителей. Среди победителей и те, кто не сдает позиции много лет подряд. Надеюсь, новый статус станет прочной основой для коммуникационных и рекламных кампаний», ― комментирует Анна Руденко, национальный менеджер конкурса «Выбор года» в Украине и Республике Беларусь.

Надежда Крепостная, руководитель отдела маркетинга ТОВ «Керхер»:

«Для нашей компании это десятая награда, первую мы получили в 2010 году. Чрезвычайно приятно осознавать, что техника Kärcher так долго остается в топе выбора потребителя. В эпоху разнообразия важно быть заметным, и медаль ― один из тех инструментов, который выделяет товар на полке».

Евгений Колосов, руководитель службы неотложной помощи медицинской сети «Добробут»:

«Эта победа ― заслуга наших врачей, фельдшеров, водителей, операторов контакт-центра, администраторов, которые каждый день помогают пациентам и спасают жизни. Прежде всего, мы очень благодарны за доверие к неотложной помощи «Добробут». Пациенты, которые воспользовались нашей услугой, готовы и дальше доверять нам свое здоровье и здоровье родных. Несомненно, мы будем использовать награду в каналах коммуникации весь следующий год».

Команда фестиваля благодарит за поддержку генерального спонсора ― ТМ Nexans, победителя в номинации «Электрический теплый пол года».

https://choice-of-the-year.com.ua/