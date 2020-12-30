З "чорної бочки". Чим захоплює дух новий коньяк ТМ AZNAURI BLACK BARREL
Восени 2020 року компанія GLOBAL BEVERAGE TRADE представила ринку коньяку перший продукт лімітованої серії AZNAURI Special Edition під назвою AZNAURI BLACK BARREL.
Коньяк AZNAURI BLACK BARREL — це гімн усьому чоловічому, відображення кращих чоловічих якостей, квінтесенція харизми, енергії, брутальності й левиної сили.
Особливість коньяку AZNAURI BLACK BARREL — це перш за все повторна витримка коньячних спиртів протягом півроку в дубових бочках з найвищим ступенем випалювання, до обвуглення внутрішньої поверхні, в так званій чорній бочці. Вона й дала назву новинці (англ. BLACK BARREL) й оригінальний профіль напою. Ця технологія абсолютно нова для коньячної категорії. Ще однією родзинкою BLACK BARREL є використання в купажі коньячних спиртів витримкою 10 років у дубовій бочці.
Завдяки таким технологічним ноу-хау коньяк AZNAURI BLACK BARREL має дивовижний смак і тонкий аромат із відчутними нотами карамелі, ірису та спецій із делікатними димними й горіховими нотами.
Викликом для ринку стала й пляшка з чорного матового скла, яка ідеально відображає ідею продукту. Цей прийом серед коньячних брендів використовується вперше. У дизайні коньяку AZNAURI BLACK BARREL реалізований концептуально новий підхід для AZNAURI, спрямований на більш молоду аудиторію, що зберіг при цьому загальну графічну впізнаваність бренду, його характер і ДНК. Таке рішення відображає суть цільової аудиторії цього продукту, для якої важливими цінностями є новаторство, сучасність і стиль, а також мужність, швидкість, цілеспрямованість.
AZNAURI BLACK BARREL випускається обмеженими партіями й припаде до смаку сміливим, впевненим і амбітним чоловікам, які відкриті до всього нового, готові прийняти найсміливіші виклики й можливості, цінують у продуктах високу якість у поєднанні з коньячними традиціями та інноваціями.
Детальніше про ТМ Aznauri
Коньяки ТМ AZNAURI виробляються в Україні з 2015 року (м. Білгород-Дністровський, Одеська область) на власному вино-коньячному підприємстві Akkerman Distillery. Сьогодні цей бренд — один з на ринку коньяку в Україні, який включає три категорії продуктів: ігристе, тихе вино й коньяк. Лінійка коньяків має широкий асортимент ординарних і марочних коньяків різного літражу — від 0,1 л до 0,7 л. Продукція бренду представлена в каналах traditional trade і modern trade, а також експортується в Казахстан, Польщу, Латвію, Литву, Словаччину, Китай і країни Африки.