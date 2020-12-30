Ідея для власного бізнесу - медіафасади. Досвід професіоналів

Засновник холдингу AABB.com.ua (Advertising Agency Best Buy) Сальніков Сергій поділився, з якими нюансами можуть зіткнутися потенційні інвестори при установці медіаекранів і на чому варто загострити увагу, якщо ви вирішите вкласти гроші в таку конструкцію

— Наш холдинг понад девʼять років займається управлінням продажів рекламних площин в ТРЦ і реклами на медіафасадах та відеоекранах. Наша команда обслуговує кращі обʼєкти: у Києві — ТРЦ Ocean Plaza, ТРЦ Gulliver, ТРЦ Smart Plaza, ТРЦ Gorodok Gallery, ТЦ Globus; у Дніпрі — ТЦ Passage, ТРК «Мост-сіті», ТРЦ Neo Plaza, ТРЦ «Дафі», ТЦ «Вавілон» та інші ключові обʼєкти в Україні.

Встановлюємо свої власні рекламні конструкції, а також беремо в управління готові проекти. Протягом багатьох років командою нашого холдингу був напрацьований високий ступінь професіоналізму в області менеджменту даних рекламних і медіаносіїв, унаслідок чого ми також надаємо послуги консалтингу в сфері установки медіафасадів в українських реаліях.

З чого почати і на що звернути увагу потенційного інвестора при установці відеоекранів на фасаді?

— У першу чергу потрібно визначитися з метою встановлення екрану. Це комерційний проект чи просування власних послуг і ТМ. Або третій варіант, найпопулярніший: поставили, а потім думаємо, для чого. Розуміння мотивів допоможе на старті прийняти рішення й оцінити ризики такого вкладення. Адже історія знає багато випадків, коли екран установили, а потім виявляється, що й за електроенергію платити потрібно, й обслуговувати потрібно, й контент завантажувати. І вже через рік інвестор ламає голову, що робити зі своїм проектом.

Далі зверніть увагу на те, куди дивиться екран (про це ще розповім), чи достатньо у вас на обʼєкті потужностей і чи розрахований фасад вашої будівлі на додаткову вагу. Після чого необхідно зайнятися дозвільними документами.

Якщо проект комерційний, у яких випадках відеоекран може не окупитися?

— Коли не була проведена робота з розрахунку, коли не звернулися вчасно до продажників і не запитали: «Який прибуток я зможу отримувати?» Я зіткнувся з тим, що більшість компаній спочатку встановлюють екрани величезних площ, а потім змушують фінвідділ планувати дохід із розрахунку вже витрачених грошей зі словами: «Нам же це потрібно тепер відбити». І є ряд обʼєктів, які вже «не відібʼються» ніколи.

Які фактори визначення успішності проекту по установці відеоекрану?

— Локація. Де буде екран — у центрі міста, на хорошій траспортній розвʼязці, площі і т.д. чи на гастрономі в спальному районі між будинками.

Далі: чи сонячна у вас сторона, де екрану доведеться «боротися» з сонцем цілий день і працювати в максимальному режимі, що швидше вичерпає ресурс світлодіодів і збільшить витрати спожитої електроенергії. Чи у вас північна сторона і нема про що турбуватися.

[ + – ] Сальніков Сергій, засновник холдингу AABB.com.ua

Наступний не менш важливий фактор — це додаткова використана потужність. Такі конструкції споживають досить багато електроенергії: в середньому 300–450 Вт на 1 кв. м і максимально близько — 900 Вт.

І останнє — це вагові навантаження. Необхідно врахувати додаткову вагу на фасад будівлі: близько 25 кг на 1 кв. м — вага самого екрану й додатково — вага металоконструкцій.

Далі рекомендую спілкуватися з нашими фахівцями, які можуть розрахувати прибутковість даного проекту. Бажано зробити розрахунок до того, як замовляти екран, адже завдання виробника — продати максимум, а наше завдання — раціонально використовувати кошти, підібрати кращий формат й отримати фінансову віддачу від проекту протягом усього періоду його експлуатації.

Як вибрати екран і на що звертати увагу

— Їх дуже багато, і мають вони різні характеристики. Зустріньтеся з декількома виробниками, порівняйте характеристики екранів за основними показниками: тип діоду, яскравість, спожита потужність, гарантійний термін і вже реалізовані проекти. Але найважливішим моментом при виборі підрядника я б назвав сервісне обслуговування екранів. Адже електроніка вразлива, особливо на вулиці, де впливають такі фактори, як вітер, сильні перепади температур, перепади напруги.

Тому я рекомендую звертати увагу саме на сервісну складову та швидке реагування протягом 24–48 годин.

Підвищений інтерес повинен бути й до післягарантійних зобовʼязаннь виробника.

Ще одне важливе питання — це програмне забезпечення, з яким у подальшому доведеться щодня працювати. Оцініть його можливості До, а не Після.

Стандартів на фасадні екрани не існує, і кожен орієнтується на архітектуру будівлі або фасаду. Я рекомендую дотримуватися формату 16:9 (у більшості рекламодавців є відеоконтент на даний формат) і не використовувати витягнуті екрани, щоб потім не ламати голову, як зробити для такого екрану відеоролик. Адже ніхто не хоче витрачати час і гроші на адаптацію відео при запуску рекламної кампанії по всій Україні.

Підсумок ґрунтовної підготовки до вибору екрану — якісна картинка на вашому фасаді, що в подальшому впливає на обсяги продажів реклами й на імідж компанії в цілому.

Які проекти реалізовані в цьому році і що ви готуєте найближчим часом

— Знаєте, коли трапляються кризові етапи, деякі бізнеси відкладають життя «на потім», а інші починають активно розвиватися. Ми точно належимо до другого виду компаній і продовжуємо приймати нестандартні рішення та розвивати напрямок медіафасадів і мегаекранів. Така стратегія була з самого початку, і ми її дотримуємося.

[ + – ] ТРЦ Ocean Plaza

У цьому році встановили мегаекран біля аеропорту «Бориспіль» (поруч автосалони компанії ВІДІ, а також Porsche і Bentley). На території ВДНГ створюємо відеогалереї з семи екранів, недавно встановили медіафасади на ТЦ Food Plaza, біля центрального входу Київського залізничного вокзалу, до березня 2021 року завершиться монтаж медіафасаду на ТРЦ «Гулівер» загальною площею понад 3400 кв. м. На сьогодні це буде одним з найбільших медіафасадів у світі з роздільною здатністю екранів 4К і більше! Ще кілька масштабних проектів знаходяться на фінальній стадії і вже будуть реалізовані в наступному році, не називаю, які саме, поки не почнемо монтаж.

Також ви побачите нас на основних новорічних локаціях Києва, а саме: на Софійській площі, Контрактовій площі і ВДНГ, які щорічно відвідують сотні тисяч місцевих жителів та гостей столиці.

Щодо «куди дивиться екран» можна розповісти докладніше?

— Сьогодні ми бачимо багато екранів у центральній частині міст, що світять мешканцям прямо в вікна. Часом навіть не зрозуміло, на кого розрахована ця реклама й навіщо інвестувати в такі проекти. Власник екрану переоформлює паспорт фасаду будівлі й отримує дозвіл на такий «обʼєкт зовнішньої реклами». Все ніби законно, тільки ніхто не відміняв Закон України «Про рекламу», де «освітлення зовнішньої реклами не повинно освітлювати квартири житлових будинків». Мешканці починають скаржитися, писати листи. Адже ніхто не хоче мати квартиру, де з семи ранку до десяти вечора буде світлове шоу.

Це один з важливих моментів, який, я сподіваюся, буде врегульовано на законодавчому рівні найближчим часом. І встановлять нормативами відстані таких фасадних екранів до житлового будинку. Адже це наше місто, і ми всі повинні бути соціально відповідальними перед його жителями.

За підсумком

Світлодіодні екрани різко почали набирати обертів у нашій країні. Крім операторів зовнішньої реклами все більше власники бізнесів долучаються до простору цих рекламних носіїв. І якщо ще недавно екрани на 100–200 кв. м були великими, то зараз здивувати можуть тільки в тисячі квадратів. І думаю, що в найближчі кілька років ми ще будемо спостерігати розвиток у такому ж ритмі, після чого ринок насититься і все піде в звичайному режимі.

Кожен власник будівлі з перспективним фасадом уже зіткнувся або зіткнеться з тим, що йому запропонують взяти в оренду місце для встановлення екрану, або він вирішить встановити власний екран. А можуть і самостійно звернутися до нас, де ми «під ключ» зробимо проект з мегаекраном або медіафасадом, який буде приносити дохід. Думаю, що ці рекомендації допоможуть у реалізації якісних проектів, застережуть від непотрібних вкладень і зорієнтують їх у правильному напрямку.