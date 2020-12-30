Вице-премьер РФ заявил, что в Крыму поиски воды "ведутся круглосуточно"

Основная ставка делается на бурение артезианских скважин.

Вице-премьер правительства РФ и "куратор" Крыма Марат Хуснуллин сообщил, что на аннексированном полуострове "круглосуточно ведутся поиски воды", главная надежда связана с бурением скважин.

"Мы занимаемся сейчас поиском дополнительных источников, бурим скважины, начиная с 1 января будем работать. У нас идет круглосуточная работа по поиску воды … Максимально делаем ставку на бурение. Рассматриваем опреснения как крайний вариант, так как достаточно дорогая процедура", – сказал он.

Ранее "глава" Крыма Сергей Аксенов говорил, что строительство опреснительной установки в Крыму начнется 1 января 2021 года. Однако Хуснуллин сказал, что окончательное решение о начале строительства еще не принято. Оно появится после окончания разведки подземных запасов воды.

Генеральный директор предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов сообщил, что в Симферополь уже поступает артезианская вода с Вилинского и Ивановского водозаборов, а также вода трех скважин, расположенных вблизи с. Табачное, и одной скважины у с. Раздолье. До конца февраля 2021 года планируется ввести в эксплуатацию еще 11 скважин. Сейчас Симферополь получает артезианскую воду в объеме 65–72 тысяч кубометров в сутки из общего объема в 120 тысяч. После запуска всех скважин к марту 2021 года подача артезианской воды может увеличиться до 104 тыс. кубометров.

Севастополь в скором времени полностью будет обеспечен водой, утверждает Хуснуллин. По его мнению, этому способствует переброска воды из Кадыковского карьера и реки Бельбек. В город воду также начали качать из озера у горы Гасфорта.

[ + – ] Кадыковский карьер в Севастополе

"Власти" Крыма опубликовали статистические данные о наполнении водохранилищ в Крыму. По меньшей мере пять водохранилищ близки к отметке "мертвый объем".

Водохранилища в Крыму в следующем году не наполнятся, даже если зимой и весной будут обильные осадки, считает заместитель директора Института водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук Украины Михаил Яцюк. Выпадающие в Крыму осадки не формируют стоков, они главным образом увлажняют территорию и пополняют запасы влаги в почве, пояснил он.

На Новый год и Рождество жителям Ялты увеличат время подачи воды. "В связи с предстоящими новогодними праздниками подача воды будет осуществляться с 6 часов утра 31 декабря до 22 часов 1 января 2021 года, а также с 6 часов утра 6 января до 22 часов 7 января", – говорится в сообщении местного водоканала. В остальные дни вода будет подаваться согласно ранее утвержденному графику: с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00.

Напомним, аннексированный Крым получит 4,95 млрд рублей на создание новых объектов водоснабжения. Об этом заявила пресс-служба правительства РФ. Деньги направят на возведение водозабора на реке Бельбек с очистными и инженерными сооружениями, а также на инфраструктуру для переброски воды из Кадыковского карьера. Еще более 870 млн рублей выделят на капитальный ремонт водопроводов, замену устаревшего оборудования и разработку дополнительных скважин.