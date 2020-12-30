Украинцам необходимо двойное гражданство, но не с Россией, – глава МИД Кулеба

Согласно планам правительства, получение украинского паспорта будет запрещено только для украинцев-граждан России.

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью "ТСН", что в Украине следует ввести двойное гражданство, для того, чтобы укрепить связи с украинской диаспорой.

"Есть много тем, к которым мы в 2020 году так и не подступились. Это, в частности, принятие законопроекта о двойном гражданстве", – посетовал министр, рассказывая об итогах уходящего года.

Отвечая на встречный вопрос журналиста о том, почему указанный законопроект "пылится" в Раде еще с прошлого года и до сих пор ему не дали ход Кулеба завил следующее: "Украине необходимо двойное гражданство, чтобы сохранить связь с миллионами украинцев, которые выехали и начали новую жизнь в других странах. Если мы уже не можем удержать их географически в Украине, давайте тогда удержим их ментально и юридически в нашем украинском пространстве".

"Вопрос двойного гражданства – это вопрос сохранения украинской идентичности в мире и использования возможностей иностранных украинцев для развития Украины. Если мы этого не сделаем, то потеряем всех этих людей, этот потенциал", – пояснил глава МИДа.

При этом, по словам министра, получение дополнительного украинского паспорта должно быть разрешено во всех случаях, кроме кейсов с уже имеющимся у человека гражданством РФ.

"Безусловно, речь не может идти ни о каком двойном гражданстве с государством-агрессором. Это табу. Это закрытая тема. И это должно быть четко "капслоком" в законе прописано", – подчеркнул чиновник.

Кроме того, придется вводить "серьезные фильтры" для получения двойного гражданства, "чтобы нельзя было этим манипулировать", добавил руководитель внешнеполитического ведомства Украины.

Напомним, на днях министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал, что будет после деоккупации Донбасса с теми украинцами в ОРДЛО, которые получили паспорта РФ.