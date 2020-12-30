AB InBev Efes Украина и «Черниговская политехника» установили электропарковку на территории университета

Безопасные и экологичные передвижения — одна из ключевых потребностей сегодняшнего общества, в частности молодежи. Чтобы реализовать видение устойчивого будущего, компания AB InBev Efes Украина совместно со студентами Национального университета «Черниговская политехника» при поддержке Черниговской ОГА инициировала социальный проект — строительство парковки с зарядкой для электротранспорта на территории учебного заведения. Ожидается, что это послужит толчком для развития зеленой инфраструктуры в городе и регионе в целом.

Уже сейчас студенты «Черниговской политехники» добираются до университета на электротранспорте. Но сталкиваются с проблемой — отсутствием специально оборудованного места для его парковки и подзарядки. Имея успешный опыт реализации проектов устойчивого развития, команда студентов «Черниговской политехники» решила этот вопрос с помощью возведения специальной парковки для электровелосипедов, скутеров, гиробордов и других видов электротранспорта. Изначально станция будет насчитывать 10 паркомест. Проект реализован при поддержке компании AB InBev Efes Украина.

«Мир меняется, и важно оставаться открытыми новым и прогрессивным решениям. Сфера транспорта также видоизменяется, появляются более экологичные средства передвижения в городе. Совместный проект с «Черниговской политехникой» соответствует нашему глобальному видению устойчивого развития мира. Мы рады расширять партнерство с молодыми талантами и поддерживать важные социальные проекты по всей Украине», — комментирует Денис Хренов, и.о. генерального директора AB InBev Efes Украина.

Во время реализации проекта электропарковки перед студентами стояла задача создать объект с современным дизайном, защитой от атмосферных осадков и видеонаблюдением. Станция будет оснащена возможностями зарядки от источников солнечной энергии. Также она будет поддерживать широкий спектр интерфейсов для подключения и подзарядки аккумуляторов разных типов.

«Наш университет активно использует технологические решения в образовательном процессе и является центром современных инновационных технологий устойчивого развития. Так, преподаватели совместно со студентами уже успешно реализовали проекты по созданию информационно-измерительных систем с питанием от солнечных панелей, имеем опыт создания собственных электрических транспортных средств. Создание электропарковки и места для зарядки такого типа транспорта — следующий шаг к построению зеленой инфраструктуры университета. Кроме того данный объект будет использоваться студентами в дальнейшем для проведения научных работ по повышению эффективности интеллектуальных систем мониторинга. Мы благодарны компании AB InBev Efes Украина за поддержку и возможность создавать экологичный мир вместе», — отмечает Анатолий Приступа, координатор проекта от НУ «Черниговская политехника».

Изначально студенты смогут бесплатно заряжать электротранспорт на парковке университета. В дальнейшем же ее оснастят современной технологией мониторинга , что позволит оплачивать электоэнергию, использованную для подзарядки аккумуляторов каждого транспортного средства.

«Мы гордимся украинскими студентами, которые своими идеями и талантами прокладывают путь к более чистому и эффективному будущему. Создание электропарковки на территории Национального университета «Черниговская политехника» — это пилотный проект, который послужит толчком для развития зеленой инфраструктуры в регионе», — подчеркивает Светлана Святушенко, заместитель начальника управления энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, начальник отдела топлива и энергетики при департаменте энергоэффективности, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства Черниговской областной государственной администрации.

«Черниговская политехника» — один из крупнейших университетов Черниговской области, где обучаются более 6 000 студентов. Уже сейчас университет активно развивает таланты среди студентов, которые стремятся улучшить общество путем внедрения инноваций. Они работают над проектами и разработками в сфере электротранспорта, робототехнологий и т. д. Команда студентов-инициаторов проекта по созданию электропарковки является частью сообщества Enactus, которое объединяет лидеров бизнеса и образования для создания более устойчивого и лучшего мира.