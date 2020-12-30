Медведчук обвинил власть в дилетантстве из-за отказа от российской вакцины "Спутник V"

Политик утверждает, что эффективность российского препарата якобы находится на уровне "95 и 100%".

Глава политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что украинская власть проводит "дилетантскую и ограниченную политику" в борьбе с коронавирусом. Такой вывод политик сделал из-за отказа действующей власти закупать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил Медведчук в интервью 112 каналу.

По его словам, в данной ситуации, политики руководствуются политическими мотивами, а не заботой о народе.

"Действия власти были ограниченными и дилетантскими в этом вопросе. Они руководствовались именно политическими мотивами, что "российская вакцина "Спутник V" не может применяться в Украине, мы ждем американской вакцины, мы ждем немецкой вакцины, мы ждем британской вакцины, но любой, другой, настоящей, серьезной, а не русской". И началась кампания по дискредитации эффективности российской вакцины, которая фактически продолжается в настоящее время", – отметил политик.

Медведчук утверждает, что российская вакцина от коронавируса "прошла первую и вторую стадии клинических испытаний", а сейчас "находится на третьей стадии исследований". Политик также подчеркивает, что якобы эффективность "Спутник V" не только подтверждена, но и эффективна "на уровне 95 и 100%".

"Среди известных в мире вакцин конкурентами "Спутник V" являются такие вакцины, как Moderna, Pfizer, совместное производство США и Германии, а также AstraZeneca, Британия. Хочу сказать, что один из аргументов власти, который она спекулятивно использовала по отношению к вакцине "Спутник V", был о том, что такой вакцины нет, она не может считаться кандидатом на приобретение как эффективного средства лечения коронавируса или противостояния заболеванию коронавируса, так как она не прошла все стадии клинических испытаний. Это циничная ложь по одной причине: ни одна из тех вакцин, которые я назвал (а это действительно самые популярные, которые действительно в настоящее время существуют), не прошла третью фазу клинических испытаний. Эксперты утверждают о том, что "Спутник V" обеспечивает до двух лет противостояния заболеванию коронавирусом, а Pfizer и Moderna – это 6-8 месяцев. Это тоже показательный пример. Более того, когда мы говорим о Pfizer, надо отметить, что срок и температура хранения, а также транспортировки – это минус 75-80 градусов. "Спутник V" – это минус 18 градусов, что является более простым, более доступным и более практически реализуемым, как в вопросах транспортировки, так и в вопросах хранения. Важным моментом является также то, что вместо того, чтобы изучать и исследовать эту вакцину на предмет использования ее в Украине, власть продолжает политические спекуляции, обвинения и попытки дискредитации эффективности этой вакцины. При этом ведутся бессмысленные необоснованные разговоры о том, что Украина находится в системе COVAX, это программа, которая внедряется ООН, куда входят 180 стран, где централизовано будет распространяться вакцина, какая — пока неизвестно, когда это будет происходить — тоже неизвестно. И это вызывает ряд не просто сомнений, а критических оценок того, что Украина сегодня надеется на вакцину, которой может и не быть", – говорит политик.

Также Медведчук, ссылаясь на издания Reuters и The Economist, отмечает, что Украина якобы сможет получить вакцину в рамках системы COVAX не раньше апреля 2022-го.

"И то, что сегодня говорят президент Зеленский и его окружение, что мы получим вакцину в первом — максимум начале второго квартала 2021 года, является абсурдным. Более того, данные факты ничем не подтверждены, так как нет законтрактованных объемов приобретения вакцины", – добавил политик.