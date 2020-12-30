В Киеве сошел с рельсов экспресс в аэропорт "Борисполь"

"Укрзализныця" начала расследование инцидента.

Экспресс из Киева в аэропорт "Борисполь" сошел с рельсов. "Укрзализныця" начала расследование инцидента. Об этом сообщает пресс-служба железной дороги.

Отмечается, что сегодня, 30 декабря, в 11:53 на станции "Дарница" во время движения поезда произошло восхождение первой и второй колесной пары дизель-поезда. В результате происшествия никто не пострадал.

В "Укрзализныце" обещают, что причины инцидента будут установлены в кратчайшие сроки.

Отметим, ранее в одном из районов Киева сошли с рельсов семь грузовых вагонов. А в Кривом Роге во время движения грузового поезда сошли с рельсов 14 вагонов.