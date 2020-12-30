"ОПЗЖ" лидирует среди парламентских политсил, по результатам трех соцопросов

Соцопросы были проведены в декабре КМИС, Фондом "Демократические инициативы" и "Украинской социологической группой".

Социологические службы КМИС, Фонд "Демократические инициативы" и "Украинская социологическая группа" провели в декабре опрос электоральных настроений населения на парламентских выборах. По данным трех исследований, лидером симпатий украинцев стала партия "Оппозиционная платформа — За жизнь". Об этом сообщает 112 канал.

Так, по данным исследования Киевского международного института социологии, которое было проведено с 17 по 23 декабря, за партию "Оппозиционная платформа — За жизнь" готовы проголосовать 23,1% респондентов. Далее следует "Слуга народа" — 20,9%. За "Европейскую солидарность" проголосуют 14,1% респондентов, а за "Батькивщину" — 9,8%. Замыкают список прошедших в Раду партий "Радикальная партия Ляшко" — 6,1% и "Украинская стратегия Гройсмана" — 5,2%.

Результаты по другим политсилам выглядят следующим образом:

"Сила и честь" — 4,4%, "Голос" — 3,2%, "Свобода" — 2,8%, "За майбутнє" и "Партия Шария" — по 2,3%, "УДАР" — 2,2%, "Оппозиционный блок" — 1,8%, "Наш край" — 0,8%, "Пропозиция" и "Самопомич" — 0,4%.

При этом, по данным КМИС, если бы выборы президента происходили в ближайшее воскресенье, то большинство проголосовало бы за нынешнего главу государства Владимира Зеленского — 27%. За ним следует Юрий Бойко — 14,7%, Петр Порошенко — 13,7%, Виктор Медведчук — 8,7%, Юлия Тимошенко — 7,5%, Олег Ляшко — 6,3%, Владимир Гройсман — 5,5%, Сергей Притула — 4,1%, Дмитрий Разумков — 3,4%, 0 Виталий Кличко -2,2%, Олег Тягнибок -1,7%, Александр Вилкул — 1,2%, Андрей Билецкий — 0,9%, Игорь Палица — 0,8%.

По данным опроса, проведенного "Украинской социологической группой" с 16 по 23 декабря, за "Оппозиционную платформу — За жизнь" готовы проголосовать 23,8% опрошенных. Далее следует "Слуга народа" — 21,9%. За "Европейскую солидарность" отдали свои голоса 15,6% респондентов, за "Батькивщину" — 8,2%.

Ранее фонд "Демократические инициативы" обнародовал свой опрос, согласно которому, "Оппозиционная платформа – За жизнь" утвердилась в лидерах среди политических партий.

Так, по результатам опроса, за "Оппозиционную платформу – За жизнь" отдали свои голоса 22,5% респондентов. Далее с существенным отрывом следует "Слуга народа" — 17,3%. На третьем месте с почти однопроцентным отрывом – "Европейская солидарность" — 16,1%. За ней следует "Батькивщина" — 13,1%.