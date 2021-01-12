Исчезающий Киев: 5 исторических зданий, которые общественность пытается спасти

В Киеве разрушается не один десяток исторических памятников, которые потенциально могли бы превратиться в визитные карточки столицы Украины. Фокус выбрал пятерку наиболее знаковых киевских объектов, находящихся в коммунальной, государственной и частной собственности: много лет за них ведут борьбу, и конца этому пока не видно.

Многие старинные здания в Киеве уже давно перешли в частные руки, и новые собственники пытаются перестроить их в коммерческие объекты. Но даже те усадьбы, которые государству удалось отвоевать, годами находятся в аварийном состоянии. Чаще всего от полного уничтожения памятники спасают неравнодушные активисты, выходящие на акции протеста. Общественные организации широко освещают в социальных сетях планы собственников относительно будущего этих зданий, но добиться их реставрации все равно не получается.

Гостиный двор

Контрактовая площадь, 4

Год постройки: 1809-й. В 1982 году здание снесли и отстроили заново по первоначальному проекту.

Памятник архитектуры и градостроительства местного значения. Находится в государственной собственности.

До 1809 года на Подоле тоже существовал старый Гостиный двор, но купцов в Киеве становилось больше, торговля шла бойко, удовлетворить все запросы здание уже не могло. Создание более вместительного торгового комплекса стало особенно актуальным после того, как в Киев из Дубно переехали контрактовые ярмарки, на которых заключались деловые соглашения. После строительства, проходившего в несколько этапов, в Гостином дворе разместилось 52 лавки, где работали магазины и мастерские.

Скандал, связанный с попыткой перестроить центральный объект Подола в торгово-офисный центр, вспыхнул в 2011 году. Тогда частная компания "Укрреставрация" взяла Гостиный двор в долгосрочную аренду якобы для проведения реставрационных работ. Однако чуть позже Кабмин исключил его из списка памятников архитектуры, что позволяло арендатору перестроить здание в очередной шопинг мол. В следующем году Виктор Янукович, бывший на тот момент президентом Украины, разрешил приватизацию объекта. Планам арендатора помешали активисты, выступившие против изменения исторического облика здания. Яростная борьба за Гостиный двор привела к тому, что в 2015 году договор аренды с "Укрреставрацией" разорвали, а зданию вернули статус памятника национального значения. Два года назад Киевский апелляционный хозяйственный суд вынес решение о возвращении объекта в госсобственность. Право собственности на здание Гостиного двора за Фондом госимущества зарегистрировали в январе 2019 года.

За последние годы стало понятно, что Фонд госимущества не намерен заниматься реставрацией здания. Как рассказывает адвокат Марина Соловьева, возглавляющая общественную организацию "Андреевско-Пейзажная инициатива", в конце прошлого года активисты просили, чтобы в госбюджете на 2020 год заложили средства хотя бы на консервацию Гостиного двора, однако этого так и не произошло. "Это необходимо, чтобы памятник не разрушался еще больше из-за попадающих туда осадков", — объясняет эксперт. По ее словам, консервация обошлась бы в 2 млн грн.

В то же время столичные власти неоднократно заявляли о готовности принять объект в коммунальную собственность и полностью восстановить его. В феврале 2020 года депутаты Киевсовета проголосовали за то, чтобы Гостиный двор после реставрации за средства городского бюджета использовался как учреждение культуры. Однако процесс передачи объекта городу тормозило Минэкономики Украины, считает Марина Соловьева. "Насколько мне известно, сейчас этот вопрос решается, — комментирует она нынешнюю ситуацию. — Вроде уже есть проект решения по Гостиному двору, и если премьер-министр его подпишет, то киевляне наконец смогут получить здание в свою собственность".

Одновременно с этим "Укрреставрация" пытается добиться приватизации здания. В частности, в сентябре этого года предприятие обратилось с письмом в Кабинет министров Украины, где выражает готовность заплатить "рыночную цену" за объект в случае его продажи. "Здание Гостиного двора должно быть передано в коммунальную собственность и использоваться не частично, а исключительно под размещение социальных и культурных объектов. Не понимаю, как вообще у этого застройщика хватает наглости такие письма присылать в Кабмин", — передает пресс-служба слова Александра Харченко, заместителя главы Киевской горгосадминистрации.

Усадьба Сикорского

Ул. Ярославов Вал, 15б

Год постройки: 1904-й

Памятник истории местного значения. Находится в государственной собственности.

Профессор медицины Иван Сикорский, отец выдающегося авиаконструктора Игоря Сикорского, в 1885 году купил деревянный одноэтажный дом с флигелем, который со временем снесли, а на его месте построили фасадный дом (до нашего времени не сохранился). В 1904 году на месте флигеля возвели каменный трехэтажный особняк, где и поселилась вся семья. Игорь Сикорский прожил в доме до 1912 года.

В 2000 году усадьбу передали в аренду на 49 лет благотворительному фонду "Музей истории воздухоплавания и авиации им. Сикорского", связанному с политиком и бизнесменом Нестором Шуфричем. Фонд брал на себя обязательства восстановить памятник, но есть все основания полагать, что в планах у арендатора была скорее реализация собственных коммерческих целей на территории усадьбы.

В 2016 году Киевский апелляционный хозяйственный суд вернул дом Сикорского в собственность государства. В настоящее время усадьба находится на балансе ГП "Отель Казацкий" Министерства обороны Украины.

Летом 2020 года депутаты Киевсовета обратились к правительству с просьбой передать дом Сикорского в коммунальную собственность. Постоянная комиссия по вопросам местного самоуправления также поддержала это решение, о чём сообщила глава комиссии Виктория Муха на своей странице в Facebook.

Как рассказал Фокусу Виктор Гриза, кандидат исторических наук и куратор проекта Museum Sikor Sky, сейчас загвоздка не в Кабмине. В настоящее время дом Сикорского, как и остальное имущество госпредприятия "Отель Казацкий", находится под арестом, наложенным Печерским судом по ходатайству военной прокуратуры. Передача объекта в коммунальную собственность возможна лишь после того, как со здания снимут арест. "До этого момента все разговоры на эту тему просто беспочвенны", — считает Гриза. Эксперт подчеркивает, что зданию необходим ответственный собственник, так как государство в лице Минобороны и ГП "Отель Казацкий" проявило себя неэффективным пользователем. В Киевгоргосадминистрации, в свою очередь, неоднократно отмечали, что готовы найти средства на восстановление дома Сикорского.

Как отмечает Виктор Гриза, в первую очередь в здании надо провести противоаварийные работы — укрепить стены и фундамент. "Это необходимо, чтобы дом просто не сложился, пока будет разрабатываться проект реставрации объекта", — объясняет он. Несколько лет назад активисты совместно с Творческой архитектурной мастерской Юрия Лосицкого посчитали, во сколько могут обойтись противоаварийные работы исторического памятника. По словам Гризы, первоочередные меры обойдутся в 15–18 млн грн, а восстановление всей коробки здания — в 60–80 млн грн. "После этого дом надо начинить современными инженерными системами, то есть стоимость работ вырастает до 100 млн грн", — уточняет эксперт. Впрочем, за прошедшее время состояние объекта значительно ухудшилось, а значит, все расчеты надо проводить заново.

Усадьба Терещенко

Бульвар Шевченко, 34

Годы постройки: 1874–1875

Памятник архитектуры местного значения. Находится в собственности ЧАО "Центрелеватормлинбуд".

25-летний Иван Терещенко, сын крупного сахарозаводчика и мецената из Глухова Николая Терещенко, купил особняк, построенный в стиле викторианской неоготики, в 1879 году и переехал туда вместе с женой Елизаветой. В особняке хранилась обширная коллекция предметов искусства. После революции здание национализировали, большинство живописных полотен уничтожили или вывезли. В советское время архитектурный памятник использовался как жилой дом.

При независимой Украине до конца 2007 года здание находилось на балансе коммунального предприятия "Київжитлоспецексплуатація", которое сдавало его в аренду. В 90-е там размещался Отдел виз и регистраций. Однако дом разрушался, и Киевский горсовет принял решение продать особняк на аукционе. Предполагалось, что новый собственник отреставрирует усадьбу, представляющую памятник архитектуры. Здание выкупила компания "Укрнафта", однако позже передала инвестиционный договор предприятию "Центрелеватормлинбуд".

Уже много лет усадьба семьи Терещенко, пребывающая в аварийном состоянии, пустует. Повлиять на собственника и заставить его восстановить здание городская власть не может. "В 2015 году, еще во время своей депутатской каденции, я поднимала вопрос относительно возвращения этого дома в коммунальную или государственную собственность как противозаконно отчужденную. Во время продажи провернули определенную схему, что должны расследовать правоохранительные органы, но они отказываются заниматься этим вопросом", — рассказывает Фокусу активистка Елена Терещенко, супруга экс-мэра Глухова Мишеля Терещенко, потомка украинских сахаропромышленников. Многолетние попытки спасти дом предков так ни к чему и не привели.

Елена Терещенко уверяет, что нынешний собственник сознательно не занимается реставрацией усадьбы, ожидая ее полного разрушения. По закону местный орган по охране культурного наследия должен подписать с инвестором охранный договор, в котором оговариваются условия содержания памятника, в том числе обязательства проводить ремонтные работы, защищать его от повреждений и пр. Однако, как уверяет активистка, этого документа нет до сегодняшнего дня. "Чиновники управления охраны культурного наследия киевской администрации обязаны требовать у собственника соблюдения своих обязанностей по своевременной реставрации памятника", — подчеркивает Терещенко. Впрочем, отсутствие охранного договора не освобождает балансодержателя от его обязательств.

Усадьба Михельсона

Ул. Пушкинская, 35а, 35б, 37а, 37б

Годы постройки: 1884–1896

Памятник архитектуры и градостроительства местного значения. Находится в собственности ООО "Дом на Пушкинской".

В конце XIX — начале XX века известный купец первой гильдии, входивший в десятку самых богатых людей Киева, Фридрих Михельсон построил и выкупил целый ряд столичных зданий, которые прозвали "город в городе". В его комплекс входили гостиницы, жилые дома, промышленные предприятия и даже известные на весь Киев бани (сейчас здание, где они находились, разрушено). Комплекс на Пушкинской он использовал как доходные дома. В начале XX века здесь находился Крестьянский поземельный банк.

В 2006 году жители окружающих домов добились внесения четырех зданий в Госреестр недвижимых памятников Украины. Это помогло спасти их от уничтожения, но заставить городскую власть привести здания в порядок не получилось. В 2010 году собственником архитектурного ансамбля стало ООО "Дом на Пушкинской". Тогда же городская власть заключила с инвестором охранный договор. В последующие годы специалисты профильного управления неоднократно приходили на объект с инспекцией, но здание оставалось в плачевном состоянии.

По планам собственника и компании-девелопера НЕСТ, на месте архитектурного памятника должно появиться "20 тыс. кв. м эксклюзивной жилой недвижимости". При этом застройщик обещает, что усадьба сохранит не только внешний облик, но и свое предназначение. "Как и во времена промышленника Михельсона, усадебный комплекс станет жилым домом повышенной комфортности", — говорит Иван Верещака, директор департамента развития проектов НЕСТ.

В 2018 году представители НЕСТ обратились в комиссию Киевсовета по вопросам культуры, туризма и информационной политики с просьбой поддержать проект реставрации комплекса зданий. Но сам проект застройщик не предоставил, и городские чиновники заявку отклонили.

В октябре 2020 года на заседании Консультативного совета при Управлении охраны культурного наследия КГГА инвестор представил концепцию реставрации зданий. Однако эксперты отправили проект на доработку. В компании НЕСТ, в свою очередь, обещают, что "активная стадия реставрации" усадьбы начнется уже в следующем году, а в 2022–2023 гг. объект сдадут в эксплуатацию.

Усадьба Мурашко

Ул. Малая Житомирская, 14а, 14б

Годы постройки: 1858–1898 гг.

Памятник истории и архитектуры местного значения. Находится в коммунальной собственности.

В этом доме до своего совершеннолетия жил известный украинский художник Александр Мурашко. Александр Мурашко-старший, купец второй гильдии и мастер иконостасов, купил усадьбу в 1894 году. Четыре года спустя рядом с ней он выстроил трехэтажный доходный дом. После смерти отца художник продал усадьбу дворянину Константину Котляревскому. В советское время комнаты дома раздали под коммунальные квартиры.

В 2008 году город продал усадьбу Мурашко компаниям "Пантеон-Инвест" и "Вестига". Новые собственники планировали снести здания, а на их месте построить гостинично-жилой комплекс. Жителей стали переселять на Троещину, лишь одна семья Глуховых отказалась выезжать. Глуховы начали многолетнюю борьбу, спасая исторические здания от уничтожения. Владелец попытался выселить семью силовыми методами, но этого сделать так и не удалось. В 2011 году городская прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконной приватизации памятника. Чуть позже Киевский административный апелляционный суд вернул недвижимость в коммунальную собственность. Но окончательно передать объект киевской громаде удалось лишь пять лет назад.

Как отмечала на своей странице в Facebook Диана Попова, возглавляющая Департамент культуры КГГА, в ноябре 2016 года здесь начались противоаварийные и консервационные работы. Победителем тендера для проведения всех работ стало ООО "ЖОК". Однако до сегодняшнего дня дом находится в заброшенном состоянии.

Усадьба Мурашко — хороший пример того, что даже возвращение исторического памятника в коммунальную собственность не является гарантией реставрации объекта. Почти за десять лет город так и не смог привести здания в порядок и восстановить их, несмотря на многочисленные обещания.

В ноябре 2020 года в киевской мэрии в очередной раз пообещали отремонтировать памятник архитектуры, подчеркнув, что состояние здания критическое, поэтому дома нуждаются в экстренных противоаварийных работах. По словам Дианы Поповой, вся загвоздка — все в той же семье Глуховых, которая много лет боролась за спасение усадьбы и продолжает жить в разрушающемся доме. Киевская горгосадминистрация решила отключить усадьбу от всех коммуникаций, в КГГА отметили, что Глуховым предложили ряд вариантов жилья для отселения.

В то же время активистка Елена Терещенко рассказала Фокусу, что ни о каких "вариантах" не было и речи. По ее словам, лишь в 2020 году мэрия предложила семье одну квартиру, но она находится на окраине города. "Проблема не в том, что Александр Глухов не хочет отселяться, он с удовольствием переедет, если власть предоставит ему адекватное альтернативное жилье", — говорит активистка. Она уверяет, что чиновники не общаются с жильцом усадьбы Мурашко и даже не пытаются с ним договориться. Сам Александр Глухов два месяца назад говорил журналистам, что не готов переезжать в тот дом, где киевская власть нашла для него квартиру.

"Это просто позор для Киева, что в самом центре находится комплекс памятников, которые никто не может отреставрировать на протяжении длительного времени, хотя здания находятся в коммунальной собственности", — считает Елена Терещенко.