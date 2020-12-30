"Нужно потерпеть". Байкер Хирург на пересыхающем озере призвал крымчан экономить воду

Залдостанов не забыл упомянуть, что государство делает все, чтобы у севастопольцев всегда была вода

Российский байкер и создатель мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдостанов, больше известный как "Хирург", посоветовал жителям Севастополя, страдающим от дефицита воды, потерпеть. Об этом он заявил во время исследования Гасфортовского озера.

Залдостанов с палкой бродит по илистой местности и рассказывает о том, что природа умирает, а невосполняемый водоем превращается в болото.

"Что же нам делать и что же нам самим, в конце концов, важнее? Может быть, стоит временно потерпеть отключения, чем потом постоянно быть окруженными болотами и комарами… Может, нам стоит помочь ему? Попытаться самим начать беречь воду, следить за утечками, лишний раз не мыть машины или мыть только там, где существует замкнутый цикл", – рассуждает он.

Байкер добавил, что ил, по которому он ходит, скоро будет по всей территории озера. Между тем, он не забыл упомянуть, что "государство делает все, чтобы у севастопольцев всегда была вода, электричество и всегда спасительный русский мост, соединяющий разорванную страну".

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Севастопольские власти начали подавать в город воду из озера у горы Гасфорта с 15 декабря. Как пояснил мэр Михаил Развожаев, это позволит экономить около 10 тысяч кубических метров воды в Чернореченском водохранилище в сутки.

Подконтрольные России власти заверили, что воду выкачивать не будут, а возьмут 1-1,5 млн кубометров воды из озера с 3,4 млн кубометров, однако кадры с "Хирургом" свидетельствуют о том, что ситуация на озере ухудшается с каждым днем.

В 2015 году власти Севастополя выделили байкер-клубу "Ночные волки" земельный участок площадью 267 гектаров на горе Гасфорта "для размещения многофункционального спортивно-патриотического центра экстремальных видов спорта". На этой же территории расположено и озеро.

Но уже спустя два года руководство города решило через суд забрать два участка площадью 126 гектаров.

Лидер "Ночных волков" Александр Залдостанов по прозвищу "Хирург" является другом российского президента Владимира Путина. Залдостанов входит в перечень лиц, на которых распространяются санкции США и Канады, введенные из-за российской аннексии украинского Крыма.

В марте 2013 года Путин наградил байкера орденом Почета за "активную работу по патриотическому воспитанию молодежи".