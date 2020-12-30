В Киеве неизвестные облили краской памятник воинам АТО/ООС

Вандалы облили зеленой краской монумент в районе станции метро "Берестейская".

В ночь на 30 декабря в Киеве в районе станции метро "Берестейская" неизвестные облили зеленой краской памятник воинам АТО/ООС.

Об этом сообщили в Министерстве по делам ветеранов Украины.

"Минветеранов осуждает преступления против символов борьбы украинцев за независимость и территориальную целостность, гражданские права и европейское будущее", – отметили в сообщении.

Минветеранов считает, что каждый случай надругательства над местами памяти должен быть расследован и наказан по закону.

В министерстве напомнили, что в Украине с 2019 года установлена уголовная ответственность за осквернение или разрушение памятников, созданных в память защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Отметим, ранее вандалы облили белой краской установленный в Киеве памятник героям АТО в виде вонзенного в карту России меча. А в 2019 году в Купянске Харьковской области неизвестные облили красной краской памятник участникам АТО/ООС.