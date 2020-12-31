Разделы
Материалы
Украина

Микитася вывезли из суда под охраной переодетого спецназа на автомобиле НАБУ (видео)

60

Суд уже без него будет принимать решение по мере пресечения.

Бывший собственник компании "Укрбуд", экс-нардеп Максим Микитась был на заседании Шевченковского районного суда Киева, на котором планируется избрание ему меры пресечения. 

Как передает Lenta.UA в суде, в группе поддержки Микитася из активистов бывшими коллегами обнаружены их друзья, ныне проходящие службу в спецназе НАБУ. Пользуясь случайной встречей в канун Нового года решили поздравить друг друга. 

Микитась был выведен ими с избрания меры пресечения и вывезен на автомобиле НАБУ с сигналками. Переодетый спецназ также уехал на автобусах НАБУ.