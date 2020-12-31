Микитася вывезли из суда под охраной переодетого спецназа на автомобиле НАБУ (видео)

Суд уже без него будет принимать решение по мере пресечения.

Бывший собственник компании "Укрбуд", экс-нардеп Максим Микитась был на заседании Шевченковского районного суда Киева, на котором планируется избрание ему меры пресечения.

Как передает Lenta.UA в суде, в группе поддержки Микитася из активистов бывшими коллегами обнаружены их друзья, ныне проходящие службу в спецназе НАБУ. Пользуясь случайной встречей в канун Нового года решили поздравить друг друга.

Микитась был выведен ими с избрания меры пресечения и вывезен на автомобиле НАБУ с сигналками. Переодетый спецназ также уехал на автобусах НАБУ.