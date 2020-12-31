Евросоюз отсрочил введение платного разрешения на въезд для украинцев, – СМИ

Только в 2022 году граждане Украины должны будут заполнить заявку перед поездкой в ЕС за 7 евро.

Введение платного разрешения на въезд в страны Евросоюза без визы для граждан Украины отложили на год.

Об этом сообщили в представительстве Украины при ЕС, пишут Украинские новости.

"Ожидается, что фактическое внедрение в действие Европейской информационной системы авторизации путешествий (ETIAS) состоится в 2022 году. Ранее действительно звучала дата 2021, однако Евросоюз перенес этот срок на 2022. Лишь в 2022 году граждане Украины должны будут заполнить заявку на ETIAS перед поездкой в Евросоюз", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с внедрением новых правил на 2021 год намечено проведение информационной кампании для разъяснения соответствующих требований. Выдача авторизации на путешествие займет несколько минут при отсутствии записей в базах правоохранителей.

Разрешение будет действительно в течение 3 лет или до истечения срока загранпаспорта на поездки до 90 дней. В случае отказа во въезде через систему можно будет подать апелляцию на ее решение.

Представительство поясняет, что предварительная авторизация позволит превентивно идентифицировать лиц, которые могут представлять миграционную угрозу или угрозу безопасности, и повысит защищенность границ ЕС.

Сейчас за обращение установлена плата в размере 7 евро для заявителей в возрасте от 18 до 70 лет, для остальных – бесплатно.

Ранее сообщалось, что Евросоюз не намерен пересматривать безвизовый режим с Украиной ни из-за пандемии, ни по каким-либо другим причинам.