Верховный Суд Украины поставил точку в деле “вмешательства” Украины в выборы США, - Лещенко

Суд полностью отказал экс-нардепу Розенблату в иске против главы НАБУ Сытника и экс-нардепа Лещенко за публикацию "черной кассы" Партии регионов.

Верховный суд положил конец трехлетнему делу, написал у себя в Фейсбуке Сергей Лещенко.

Единственным "доказательством" вмешательства была публикация о "черной кассе" Партии регионов. В ней шла речь о лоббизме интересов Януковича в США и выплатах деятелям команды экс-президента.

По словам Лещенка, разносить вирус лжи о вмешательстве Украины в выборы США помогла машина пропаганды Коломойского и Медведчука. Вместе с их "говорящими головами" Дубинским и Бужанским.

История о вмешательстве Украины в процесс президентских выборов США подогревалась Трампом во время избирательной компании в прошлом году. Его стратегическим советником был адвокат Рудольф Джулиани, который ссылаясь на иск Розенблата, пытался доказать причастность Украины к процессу выборов в Соединенных Штатах.

"Чтобы усилить придуманную "теорию сговора", Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Розенблата. Необходимое решение приняла судья Катющенко", — пишет Лещенко.

После этого на протяжении трех лет шли судебные разбирательства. Кассационный административный суд и коллегия судей полностью отклонили иск экс-нардепа.

"Спасибо судьям Касационного административного суда за справедливость! А в истории Трампа и Джулиани все на свои места расставили граждане Америки", — подытожил Лещенко.

Напомним, что дело о "вмешательстве" в американские выборы неоднократно использовал Джулиани и Трамп в своих речах.