Мобильное приложение Kyiv Smart City больше не работает. Ему сделали замену

Команда, работавшая над созданием и наполнением данного приложения, узнала о переменах из новостей СМИ.

При попытке открыть со смартфона приложение Kyiv Smart City, пользователю сообщается, что приложение больше не работает, и нужно установить новое приложение – "Киев Цифровой", куда перенесены все сервисы (электронный билет, услуги парковки, возврат автомобиля). Если у пользователя остались неиспользованные QR-билеты, им нужно обратиться в службу поддержки для переноса их в новое приложение.

"Для нас это стало такой же неожиданностью, как и для всех киевлян. Мы также узнали об этом из новостей. Наша команда не имеет никакого отношения к разработке и реализации нового приложения "Киев Цифровой", но мы не смогли не заметить сходство в дизайне и интерфейсе между ними", – написал глава комитета Smart City общественного совета в Министерстве цифровой трансформации Юрий Назаров.

Он добавил, что команда Smart City продолжает разрабатывать новые и улучшать уже запущенные сервисы не только для Киева, но и для других городов страны.

В комментариях под постом Назарова один из пользователей написал: "Зачем разрабатывать что-то новое, когда можно переделывать успешную идею каждый раз по новой (даже с дизайном не пришлось заморачиваться), каждый раз получая на это финансирование… И так до бесконечности?".

Отметим, что на "Официальном портале Киева" по-прежнему существует вкладка "Инициатива Kyiv Smart City". Сохранилось все ее прежнее наполнение, но об исчезновении одноименного мобильного приложения ничего не сказано.

Напомним, 1 ноября 2020 года в Киеве планировали полностью вывести из оборота жетоны в метро и бумажные билеты при оплате проезда в городском наземном транспорте. Их должны были заменить билеты с QR-кодами и бесконтактные транспортные карточки. "Мы решили перенести запуск в промышленную эксплуатацию электронного билета. Но в любом случае киевляне уже активно им пользуются, покупают и пополняют карточки е-билет. Также параллельно будут работать жетоны и бумажные билеты. Их постепенно будут выводить из оборота. Я думаю, процесс вывода жетонов и бумажных билетов продлится несколько месяцев", – сообщил директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров. По его словам, систему электронного билета нужно усовершенствовать.