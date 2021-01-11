Чего хотят женщины на 8 марта

Международный женский день — тот праздник, который не теряет своей актуальности, несмотря на изменение его позиционирования. Дата, символизирующая борьбу за равные права и возможности, давно уже стала очередным поводом поздравить близких. Подарки на 8 марта поражают разнообразием. Большинство мужчин искренне хочет удивить любимых женщин чем-то оригинальным, красивым и полезным. Но чего же хотят сами виновницы торжества? Поговорим об этом в нашем свежем материале.

Цветы, подарки или подвиги?

Согласно последним статистическим исследованиям около 40% женщин хочет получить 8 марта букет красивых цветов. В ТОПе также оказалась косметика и парфюмерия. Особенно, если речь идет о нишевых духах или качественных средствах для ухода за собой. Такой подарок на 8 марта продемонстрирует вашу заботу о женщине и тонкое понимание ее индивидуальных вкусов.

Небольшая часть опрошенных заявила, что ждет от мужчин подвигов на Международный женский день. Причем понятие героического поступка может очень сильно отличаться. Для некоторых женщин будет достаточно, если их мужчины приготовят ужин или сделают уборку, сходят в магазин или возьмут на себя сразу все хлопоты по дому. Молодые девушки мечтают о романтике. Подвиг в их понимании заключается в чем-то необычном, самоотверженном и искреннем:

● исполнении песни под окном;

● организации спонтанной поездки на двоих;

● какой-то дорогой покупки и т. д.

Топ-5 идей подарков на 8 марта

Хороший подарок на 8 марта — это не обязательно что-то дорогое и эксклюзивное. Намного важнее, чтобы он был оригинальным и от всего сердца. Рассмотрим пятерку самых интересных идей на Международный женский день, которыми вы сможете воспользоваться, чтобы порадовать свою жену, маму, подругу или коллегу.

Начнем с парфюма. Подбирая туалетную воду или духи, обязательно узнайте вкусы женщины заранее. Ошибиться в этом деле совсем не сложно, но тем приятнее будет вручить подарок, который на 100 % совпадет с предпочтениями его будущей обладательницы.

На втором месте разместим ювелирные украшения: подвески, серьги, цепочки, браслеты и т. д. Они могут быть как из золота, так и из серебра. Такой подарок будет очень личным и особенным. Но учтите, что не все женщины любят носить украшения. К счастью, выяснить это намного проще, чем узнать размер одежды или любимый аромат.

Еще одна интересная идея, которая становится в последнее время все более популярной, — всевозможные сертификаты. Они делятся на три вида:

● покупку товаров в определенном магазине;

● образовательные или развлекательные мероприятия;

● оздоровительные процедуры (спа, массаж и т. д.).

Если ваша женщина любит постоянно узнавать что-то новое, ей будет приятно получить уникальную возможность расширить кругозор. К числу наиболее популярных сертификатов относятся мастер-классы: игры на гитаре, проведения фотосессии, лепки из глины, езды на лошади и т.д. Парные занятия могут стать отличным романтическим свиданием, приуроченным к весеннему празднику.

XXI век — время гаджетов и технических новинок, и такой подарок тоже найдет своего ценителя. Многие не откажутся получить в подарок красивые смарт-часы или браслет, новый смартфон или оригинальный чехол для планшета.

Под пятым номером в нашем рейтинге находится нижнее белье. Такой подарок не вручишь малознакомой женщине или коллеге. Выбирая комплект, обращайте внимание на материалы его изготовления, учитывайте размеры. Многие говорят, что нижнее белье — это подарок женщине, но для ее мужчины. И не стоит думать, что такие идеи актуальны только для молодежи. Во многих парах огонь страсти не затухает десятилетиями. Если же вам хочется вручить нечто менее интимное, обратите внимание на уютные пижамы.

Что нужно знать, чтобы угодить с подарком

Откроем секрет — идеального подарка на 8 марта не существует. Каждая женщина — это уникальная личность со своими вкусами и предпочтениями, которые вполне могут регулярно меняться. Чтобы ваш подарок оставил приятные впечатления, рекомендуем обратить внимание на следующие моменты:

● насколько близки ваши отношения;

● не смутит ли ее дорогая вещь;

● чем она интересуется и как любит проводить время;

● какие у нее предпочтения в косметике, одежде, парфюмерии.

Но в первую очередь советуем выяснить, а празднует ли вообще ваша женщина 8 марта. Будет не очень хорошо, если вы решите ее поздравить — она возможно и не обидится, но нужного эффекта вы точно не получите.

Ошибкой будет измерять важность подарка его стоимостью. Опытные мужчины знают, что даже без крупной суммы денег, но с хорошей фантазией, вполне возможно подготовить такой сюрприз, который оставит о себе массу положительных впечатлений. Главное — правильно уловить ожидания женщины, понять ее натуру и догадаться, что сможет ее приятно удивить. В подарке важно ваше отношение и чувства, с которыми вы его вручаете. Если со всем этим порядок, то и результат будет именно таким, который вам нужен.