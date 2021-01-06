16-летний сын Геннадия Корбана погиб в ДТП вместе с одноклассницей, – СМИ

Тела подростков обнаружили на дне реки Мокрая Сура под Днепром.

В дорожно-транспортном происшествии, которое случилось 5 января под Днепром, погибли двое подростков, один из которых, по информации издания Dетектив-Info, был сыном украинского бизнесмена и экс-главы партии УКРОП Геннадия Корбана.

Об исчезновении 16-летнего Льва Корбана стало известно 5 января, когда он отправился кататься на багги вместе со своей одноклассницей Юлией Васик и пропал. В СМИ сообщили о том, что первой тревогу забила мать девочки после того, как дочь не вернулась домой.

Около восьми часов вечера перевернутый багги нашли на дне реки Мокрая Сура возле села Новоалександровка на окраине Днепра, где, по информации журналистов, жила погибшая. Тела детей находились внутри транспортного средства. С помощью троса спасатели вытащили багги из воды.

Telegram-канал "Карточный офис" опубликовал имена погибших.

По предварительной информации, подростки хотели заехать на мостик, однако водитель не справился с управлением, и багги слетел в реку. Юноша и девушка не смогли выбраться, поскольку были пристегнуты, и, несмотря на небольшую глубину, утонули, сообщает "Днепр Оперативный".

В полиции официальных подтверждений трагедии пока нет.

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В сети появилась уже первая реакция на гибель сына Корбана. Так, нардеп партии "Слуга народа" написал бизнесмену слова сочувствия в своем телеграмм-канале.

Фото: Telegram / Макс Бужанский

Свои соболезнования написал и бывший нардеп от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук.

Фото: Telegram / Ігор Мосійчук

У Геннадия Корбана всего четверо сыновей. Старшая сестра политика в 1989 году переехала в Израиль с семьей.

Напомним, 6 августа прошлого года сотрудники СБУ и налоговой полиции провели обыски у бизнес-партнеров, друзей и родственников днепровского бизнесмена. По словам Корбана, причиной обысков могли стать его симпатии к политической партии "Пропозиция", которую возглавляет городской голова Днепра Борис Филатов и которая якобы не нравится президенту Украины Владимиру Зеленскому.