Кредит на карту 2.0: идентификация с помощью Дія на сайте Miloan

Компания Милоан переходит на новый уровень! С декабря новым клиентам МФО предоставляется возможность пройти упрощенную идентификацию на сайте через систему Дія. Это значит, что получить микрозайм в Украине теперь можно всего за 5 минут — без фото паспорта и длительных проверок. Максимальная сумма первого займа составляет 15000 гривен.

Почему идентификация через Дію это быстро и безопасно?

Дія — это веб-портал и мобильное приложение, которые являются частью масштабного проекта "Государство в смартфоне". Это электронный кабинет государственных услуг, которыми можно воспользоваться без очередей и бюрократии.

В третьем квартале 2020 года в украинских компаний появилась возможность проводить удаленную идентификацию клиентов через Дію. Компания Miloan стала одной из первых МФО, которая ею воспользовалась. Вот каких результатов удалось достичь в итоге:

скорость обработки заявки уменьшилась до 1-2 минут;

заемщики получили больше доверия со стороны компании;

вероятность одобрения кредита увеличилась 98-99%;

уровень защиты данных поднялся до максимума.

Теперь каждый заемщик, которому срочно нужен кредит, может пройти простую идентификацию через Дію на Miloan.ua и уже через 5 минут получить деньги на карту. Это удобно, когда займ нужен "здесь" и "сейчас", а паспорта с собой нет.

Как проходит идентификация через Дію на сайте Miloan?

Все МФО рассматривают заявки от новых клиентов только после идентификации личности. В Милоан это можно сделать несколькими способами:

фотоидентификация: подтверждение личности с помощью персонального снимка и фото документа;

BankID: подтверждение личности через банк, в котором обслуживается заемщик;

Дія: идентификация через государственное мобильное приложение.

Для фотоидентификации понадобится паспорт и телефон с хорошей камерой. Нужно сфотографировать себя с документом в руке и загрузить снимок на сайт. Это не всегда бывает удобно, потому что не все люди всегда и везде носят с собой паспорт. Некоторые заемщики жалуются, что при регистрации приходится по нескольку раз переделывать снимки, потому что некачественные изображения система не принимает.

Система BankID — надежный источник данных, однако на сегодняшний день в ней представлены не все банки, поэтому не всем заемщикам удастся пройти быструю идентификацию.

Дія — это сервис будущего. Это официальные и точные данные. Это стопроцентная конфиденциальность. Это возможность получить кредит в несколько кликов!

Вот как это происходит:

заемщик выбирает условия займа, вводит личные данные;

следующий шаг — идентификация личности: нужно сканировать qr-код с помощью мобильного приложения Дія и подтвердить отправку копий документов;

дальше нужно заполнить анкету, верифицировать карту и отправить заявку;

через 2 минуты вы получите ответ и кредитный договор;

после подписания соглашения деньги поступят на счет.

Получить кредит, с помощью Дії, можно быстро и безопасно. Все операции осуществляются после предварительного согласия клиента. Это создает защиту от мошенников и позволяет избежать утечки информации.

Кто может использовать Дію для получения кредита?

Подтвердить личность через сервис Дія на Miloan.ua могут все заемщики в возрасте от 18 до 65 лет. Для этого понадобится электронная копия ID-карты или загранпаспорта.

Напомним, что в Милоан можно получить кредит без официального трудоустройства, даже если вы студент, пенсионер или заемщик с просрочками. Деньги выдаются без звонков и лишних проверок.

Подать заявку на быстрый займ можно где бы вы не находились: на работе или дома, на отдыхе или в магазине. Если вы хотите оплатить какую-нибудь покупку, но понимаете, что денег недостаточно — обратитесь в Miloan и получите нужную сумму за считанные минуты. Заявки принимаются 24/7. Оформить кредит можно даже в ночь на 1 января в 00:05.

Как увеличить шансы на одобрения заявки в Miloan?

Подтвердив личность через Дію, можно увеличить вероятность одобрения первого займа до 98-99%! Главное, чтобы данные совпали. Помните, что Miloan не выдает кредиты по чужим документам. Заемщик должен проживать в Украине и иметь украинскую прописку.

Кредиты без отказа в Милоан получают пользователи, которые полностью и без ошибок заполняют анкету.

Залогом положительного ответа является хорошая кредитная история, но если у вас есть несколько незначительных просрочек, вы также можете рассчитывать на одобрение. В Miloan можно получить деньги на погашение займов в других МФО.

Обратите внимание, что сервис не требует ввода телефонов родственников при подаче заявки на кредит. Компания доверяет своим клиентам и надеется на их финансовую ответственность.

Получить первый кредит в Miloan можно на сумму до 15000 гривен на срок до 30 дней. Новым клиентам деньги выдаются под 0,01% в день. При возникновении сложностей с погашением — кредит можно пролонгировать на 3, 7 или 15 дней.

До сих пор ищите быстрый займ и качественное обслуживание? Заходите на Miloan.ua — кажется, это именно то, что вам нужно!