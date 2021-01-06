Украина
Украинцев ждет ухудшение погоды на Рождество - синоптики
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Синоптики предупреждают о дожде с мокрым снегом.
7 января, на православное Рождество, в Украине ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В западных областях, днем дождь, местами с мокрым снегом, в центральных, Житомирской и Киевской областях местами значительные осадки. Ночью и утром в большинстве областей туман.
Температура в течение суток 0-5 ° тепла, в южной части днем 7-12 ° тепла.
Ветер юго-восточный, с переходом на западный, 7-12 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с.