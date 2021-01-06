Украинцев ждет ухудшение погоды на Рождество - синоптики

Синоптики предупреждают о дожде с мокрым снегом.

7 января, на православное Рождество, в Украине ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях, днем дождь, местами с мокрым снегом, в центральных, Житомирской и Киевской областях местами значительные осадки. Ночью и утром в большинстве областей туман.

Температура в течение суток 0-5 ° тепла, в южной части днем ​​7-12 ° тепла.

Ветер юго-восточный, с переходом на западный, 7-12 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с.