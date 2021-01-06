Петиция против недопуска в учебные заведения без вакцинации набрала 25 тысяч голосов

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №4142, который запрещает допускать детей в учебные заведения без списка прививок. Антипрививочники против.

На момент написания новости петиция собрала 25259 голосов из 25 тысяч необходимых, сообщается на сайте петиций к президенту.

"Высказываем категорическое несогласие с законопроектом №4142 от 22.09.2020, считаем его дискриминационным и антиконституционным в части запрета приема и посещения учебных заведений образования детей без одной или нескольких прививок", — говорится в петиции.

Автор петиции указывает на то, что современное правовое государство должно обеспечивать свободный доступ к образованию, а не ограничивать его.

Законопроект "О системе гражданского здоровья" зарегистрирован на сайте Верховной Рады. Его инициировали ряд депутатов из разных фракций Рады. Последним решением от 3 декабря 2020 года Верховная Рада отложила рассмотрение законопроекта.

Одной из целей проекта закона является введение термина "общественного здоровья" и расширения количества обязательных прививок. Без них детей не будут брать в учебные заведения. Инициаторы указывают, что цель законопроекта — улучшение эпидемиологической ситуации в Украине, а также изменения законодательства в соответствии с требованиями евроинтеграции.

Напомним, что ранее петиция об отмене карантинных ограничений также набрала необходимое количество голосов.