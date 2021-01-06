Украинская Википедия назвала самые популярные материалы в прошлом году (инфографика)

Текст про "Украину" просмотрели более 850 тысяч раз за год.

"Викимедиа Украина" назвала самые популярные текстовые материалы украинского раздела онлайн-энциклопедии в прошлом году. Статью "Украина" просмотрели более 850 тысяч раз за год. Об этом "Викимедиа" сообщила в своем блоге.

На втором месте – статья о поэте Тарасе Шевченко, она набрала более 680 тыс. просмотров, далее идут статьи про Youtube (598 тыс.), Киев (475 тыс.) и коронавирусную инфекцию в Украине (438 тыс.). В десятке наиболее читаемых – заметки о поэтессе Лесе Украинке и писателе Иване Франко, Второй мировой войне, пандемии коронавируса и соцсеть Facebook.

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Самой популярной современницей стала украинская писательница Лина Костенко, статью о ней просмотрели почти 225 тыс. раз. Среди современников читатели украинской Википедии интересовались украинскими политиками: президентами Владимиром Зеленским, Петром Порошенко, народным депутатом Гео Леросом, премьер-министром Денисом Шмыгалем. Среди современников-иностранцев самыми популярными стали королева Великобритании Елизавета II и американский бизнесмен Илон Маск.

Википедия является одним из самых популярных сайтов в Украине, на сегодняшний день раздел Википедии на украинском языке насчитывает более 160 тыс. статей. По количеству материалов украинский раздел Википедии занимает 17 место среди более чем 300 национальных разделов.

Отметим, в мае 2020 года количество просмотров в Википедии статей на украинском языке выросло на 64% в годовом измерении и достигло рекордных 110 млн. Также впервые 100 млн просмотров украинской Википедии осуществлено с территории Украины.