После праздников Киев может остаться без запасов донорской крови

Запасов крови IV группы с положительным резус-фактором и всех групп с отрицательным резус-фактором у столичных медиков почти не осталось.

В период новогодних и рождественских праздников в Киеве уменьшились объемы донорской крови, необходимые для того, чтобы спасать жизни больных в критических состояниях. Об этом сообщили в Киевском городском центре крови.

В частности, запасов крови IV группы с положительным резус-фактором и всех групп с отрицательным резус-фактором почти не осталось.

В столичном городском Центре крови отмечают, что первыми нехватку донорской крови почувствуют беременные, онкобольные, пациенты в операционных залах, пострадавшие в катастрофах.

Чтобы обеспечить потребность в крови, на 1000 жителей должно быть 40 доноров. Сейчас эти показатели на постсоветском пространстве — менее 20 человек из тысячи.

Напомним, в Украине из-за карантина резко сократилось количество доноров, а пациенты больниц ищут для себя кровь в других регионах. Критическая ситуация возникла не только из-за страха людей заразиться COVID-19 во время поездки в центр крови, но и из-за отсутствия транспорта, на котором доноры могли бы туда добраться. Фокус разбирался, почему на карантине образовалась нехватка крови и как это преодолеть.