Кононенко вызвали на допрос в НАБУ. Он отказался идти: "лечусь после отравления"

Игоря Кононенко вызывают как свидетеля по делу о злоупотреблении властью.

Бывшего народного депутата от Блока Петра Порошенко Игоря Кононенко вызвали на допрос в Национальное антикоррупционное бюро. Об этом сообщается на сайте НАБУ.

В НАБУ сообщили, что речь идет о деле, открытом 2 марта 2018 года, о злоупотреблении властью или служебным положением и служебной подделке. Кононенко вызывают как свидетеля.

Согласно тексту повестки, ему необходимо явиться 11 января в 10 утра "для участия в проведении допроса и других процессуальных действий в уголовном производстве".

В НАБУ подчеркнули, что публикуют повестку, "учитывая предыдущие неявки на вызовы без уважительных причин".

В свою очередь, экс-нардеп написал в Facebook, что повесток не получал и узнал о допросе в НАБУ от журналистов.

"К сожалению, я не смогу прибыть в НАБУ 11 января, поскольку прохожу очередной курс восстановления здоровья после печально известного отравления ртутью несколько лет назад", – сообщил он.

Он также заявил, что уважает работу, которую выполняет НАБУ, и готов к сотрудничеству со следствием.

Информация об отравлении Кононенко ртутью появилась в конце января 2017 года. Как сообщалось тогда, первые симптомы нардеп почувствовал в конце 2016-го, а содержание ртути в крови экснардепа превышало норму в 50 раз.