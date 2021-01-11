Директора аэропорта в Кривом Роге подозревают в растрате 5,3 млн грн бюджетных денег

Игорь Лашин возглавляет администрацию аэропорта с 2013 года.

Директору КП "Международный аэропорт Кривой Рог" Игорю Лашину объявили подозрение в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах (ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в 2019 году он заключил с частным предприятием договор подряда на выполнение работ по строительству ограждения территории аэропорта. Затем он подписал акты приемки выполненных работ, достоверно зная, что их стоимость завышена.

"В результате таких действий государству нанесен ущерб на сумму более 5,3 млн грн", – говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, устанавливаются другие причастные к преступлению.

Лашин возглавляет администрацию аэропорта с 2013 года. Контракт с ним был продлен до сентября 2020, уточняет Lb.ua.

Напомним, 7 сентября 2020 года прокуроры САП и детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему руководителю ГП "Международный аэропорт Борисполь" Евгению Дыхне и начальнику службы арендных отношений о злоупотреблении служебным положением, которое привело к убыткам в размере 16,5 млн грн.