Oriflame Ukraine оскандалилась из-за корпоратива с фотосессией на фоне теленка (фото)

Зоозащитники назвали такое мероприятие издевательством над животным.

Партнеры компании Oriflame Cosmetics Ukraine во время корпоратива в Чернигове создали фотозону с теленком по случаю нового 2021 года – Года Белого Быка. Зоозащитники назвали это издевательством над животным, а компания Oriflame Ukraine осудила организаторов мероприятия.

Фотографии с вечеринки размещены на Facebook-странице UAnimals.

"Издевательство ради развлечений. В Чернигове на празднование Oriflame Cosmetics Ukraine решили привлечь теленка, который во время шумной вечеринки на привязи служил декором для фото", – говорится в сообщении.

В комментариях пользователи разделились на тех, кто осуждает такие развлечения, и тех, кто не видит в этом ничего страшного.

"Контора которая широко известна тем, что давным давно отказалась от тестировании косметики на животных, радостно эксплуатирует животных ради фоточек и амплуа, шикарно… Жалко у нас нет института репутации и здравого смысла", – написала одна из пользователей.

"По поводу издевательства писали, надеюсь, вегетарианцы", – отметила другая пользователь соцсети.

"А в чем "знущання?". Его привязали и не кормили?", – пишут другие.

Компания Oriflame Ukraine на своей странице в Facebook осудила инцидент. Там отметили, что мероприятие в Чернигове было организовано партнерами самостоятельно, без их участия.

"У нас не было информации о том, что в ходе мероприятия будут использованы животные. Мы не поддерживаем любые неэтичные действия с использованием животных. Но мы не в состоянии контролировать действия, которые (в том числе мероприятия) проводят наши партнеры (не являющихся сотрудниками компании Oriflame) в своих частных целях без какого-либо привлечения со стороны Oriflame", – заявили в компании.

Напомним, Киевсовет поддержал проект решения "Об установлении ограничения предоставления видео- и фотоуслуг с использованием животных в Киеве", который классифицирует съемку с животными как жестокое обращение.