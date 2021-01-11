После праздников украинцы массово начали выезжать за границу

Основное направление — страны Евросоюза.

C 9 января украинские пограничники фиксируют значительное увеличение транспортного потока на границах. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

При этом, по словам пограничников, большинство украинцев выезжает в сторону Европейского союза.

"Рост пассажиропотока происходит преимущественно из-за увеличения количества граждан Украины, которые направляются за границу. Перед некоторыми пунктами пропуска возникали скопления транспортных средств, которые могли насчитывать до трех сотен единиц легковых автомобилей", — говорят пограничники.

Всего за выходные и праздничные дни, 7-10 января, границу пересекло более 150 тысяч человек и около 30 тысяч автомобилей.

Чтобы пропускать людей быстрее, ГПСУ увеличила число нарядов.

"Для координации работы украинская сторона инициировала ряд погранично-представительских встреч с представителями контролирующих служб сопредельных стран ЕС", — сказано в сообщении.

Наиболее загруженными пунктами пропуска остаются "Грушев", "Шегины" и "Ужгород". По данным пограничников, там еще остаются около 100 легковых автомобилей на каждом погранпункте.