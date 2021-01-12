Туристам в Карпатах облегчат походы с помощью 3D-анимации (видео)

Кадры первого маршрута уже появились в сети. Всего таких видео будет более ста.

Для туристов, которые любят бывать в Карпатах или только планируют отправиться туда в пеший поход, начали создавать 3D-анимацию маршрутов. Об этом сообщают авторы платформы "В поход Карпатами" на своей странице в Фейсбуке.

Отмечается, что в каталоге – 108 маршрутов, для каждого из которых создадут отдельное видео. Первое из них, показывающее маршрут "Близницы из села Квасы", уже появилось в сети. Тут детально отмечен маршрут на хребет Свидивец и на гору Близница.

Позже его планируют опубликовать на странице в соцсети с детальным описанием маршрута, а также оно появится в мобильном приложении.

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В деталях маршрута указывается погода в населенных пунктах по пути следования, вершины, на которые взойдут туристы, время выхода и возвращения, длина маршрута, уровень сложности, а также рассказ об объекте.

В комментариях к видео пользователи оценили задумку и поблагодарили создателей за такую полезную и нужную работу.

Ранее сообщалось, с чем могут столкнуться в Карпатах туристы, и почему легкомысленное отношение к походу в горы может обернуться серьезными неприятностями.