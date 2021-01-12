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Через КПВВ в оккупированный Крым пытался прорваться неадекватный водитель (видео)

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нарушитель, неадекватный водитель, Чонгар

На пункте пропуска "Чонгар" житель Запорожья на внедорожнике пытался прорваться на территорию полуострова.

Водитель не давал пограничникам осмотреть автомобиль согласно предусмотренной процедуры, — сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Водитель Nissan X-Trail заехав на территорию КПВВ закрылся у себя в машине. Он не давал осмотреть машину, после чего решил без соответствующего сигнала поехать дальше. Автомобилист врезался в механизм принудительной остановки транспорта – болард.

После ДТП сотрудники пункта пропуска принудительно задержали жителя Запорожья. Во время задержания водитель продолжал вести себя неадекватно и сопротивлялся задержанию.

"Водителю грозит административная ответственность за нарушение режимных правил в контрольному пункту въезда-выезда, а также за злобное сопротивление законному распоряжению военнослужащих Госпогранслужбы, пограничники притянут водителя к административной ответственности. Задержанного и его автомобиль передали сотрудникам Национальной полиции", — сообщает пресс-секретарь Херсонского пограничного отряда Иван Шевцов.

Военнослужащие не уточнили, имел ли водитель признаки алкогольного опьянения и будет ли проведена соответствующая экспертиза.

неадекватный водитель
Момент задержания.

Напомним, ранее КПВВ на административной границе с оккупированным Крымом реконструировали.

В мае 2020 на КПВВ Чонгар был похищен украинский военный.