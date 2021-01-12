В Полтаве произошла перестрелка: есть раненый, выезды из города заблокированы

По неподтвержденным данным, стрельбу в городе устроили представители двух криминальных группировок.

В центре Полтавы, на улице Нижнемлинской, днем во вторник, 12 января произошла перестрелка, в результате которой один человек получил огнестрельные ранения. Как сообщили в пресс-службе полтавской Нацполиции, инцидент случился в районе полудня.

"Во время конфликта между мужчинами один из них получил огнестрельное ранение. Пострадавшего, 1984 года рождения, госпитализировали в медицинское учреждение", – рассказали правоохранители.

По факту стрельбы было возбуждено уголовное производство по статье 15 части 2 статьи 115 УК Украины – "покушение на умышленное убийство". Санкция по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента, а также причастных к нему лиц.

Как передает местный информационный портал "Полтавщина", правоохранители объявили план-перехват, перекрыв все выезды из города. Издание подтверждает, что в больницу за медицинской помощью обратился 36-летний мужчина.

По информации сайта "Вгороде", полиция таки перекрыла все четыре основных выезда из города и опубликовали снимок дорожного затора, случившегося в связи полицейским досмотром транспортных средств.

"С 13:00 автомобилисты стоят в пробках, а правоохранители ищут в машинах огнестрельное оружие", – сообщил новостному порталу представитель патрульной полиции Полтавщины Руслан Возница. Как отмечает издание: "По неподтвержденным данным, стрельбу в городе устроили представители двух криминальных группировок".

Собеседник издания "LIGA.net" в правоохранительных органах уточнил, что выезды из города не заблокированы, однако некоторые автомобили досматривают избирательно: "Проводится спеоцперация по выявлению и установлению всех причастных. Конечно, проверяется транспорт. Транспортное движение не перекрывали, а просто усиленно проверяют транспортные средства".