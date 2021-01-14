Правильно выбрать адвоката — задача серьезная. Как не ошибиться

Как правило, об адвокате думаешь, когда уже совсем невмоготу. Стресс мешает мыслить рационально, и ты готов схватиться за любую соломинку — отреагировать на первую попавшуюся рекламу в соцсетях, позвонить в первую же компанию, которую выдаст поисковик. Вряд ли подобные методы помогут выбрать хорошего адвоката.

Что же тогда? Вот несколько рекомендаций.

[ + – ] На что обратить внимание, выбирая адвоката

Как найти адвоката по уголовным делам? Критерии поиска

Критерий первый: специализация. Уголовное дело уголовному делу рознь. Речь может идти о хулиганстве или краже отвертки из магазина, а может — о коррупции и служебных преступлениях. Как вы понимаете, сложность подобных дел абсолютно разная. В связи с этим, выбирая себе адвоката для ведения именно уголовного дела, стоит обратить внимание на его специализацию. Сделать это несложно: вся необходимая информация есть на официальных сайтах судебной власти и в реестре судебных решений.

Второй критерий, который стоит учесть при выборе адвоката в уголовное дело – один он практикует или в компании/команде. Почему это важно? Ведение сложного уголовного дела зачастую сопряжено с большим объемом работ, которые адвокату-одиночке просто не под силу. В таком случае ищите юридическую компанию, где практикует группа адвокатов, специализирующаяся в подобных делах. Определить, работает конкретный адвокат в одиночку или в составе команды можно в Едином реестре адвокатов Украины.

Третий критерий, на который стоит обратить внимание при выборе адвоката, это его репутация. Едва ли вам сможет помочь должник, фигурант уголовных или семейных дел. Не лишним будет заглянуть и в соцсети вашего предполагаемого защитника. Страница в Facebook многое скажет о ее владельце.

Адвокат по семейным вопросам: ищем психолога?

Найти адвоката по семейным делам – задача не легче. Критерии, изложенные выше, в большой мере подойдут и для других специализаций. Однако адвокат по семейным делам должен быть еще и хорошим психологом. Споры о разделе имущества, о лишении родительских прав, о месте проживания ребенка и т.д. сложны именно с психологической стороны. Зачастую эмоции каждого из участников влияют на общий ход ведения судебного процесса. Значительная часть времени адвоката в таких делах уходит именно на оказание психологической поддержки своему клиенту. В связи с этим, адвокат, оказывающий юридические услуги в семейных делах, должен находиться с клиентом на одной "психологической волне".

На что обратить внимание, выбирая адвоката

Стиль работы. Практикующих адвокатов, независимо от специализации, можно условно разделить на две группы: адвокаты, практикующие "тихо" и те, которые в процессе оказании юридической помощи клиенту устраивают "цирк".

Что имеется ввиду? Некоторые адвокаты, сопровождая, например, бракоразводный процесс, делают из него шоу, привлекая СМИ и социальные сети. Цель такого "шума" у каждого адвоката своя. Кто-то таким образом дает огласку судебному процессу, кто-то пытается представить в негативном свете своего процессуального оппонента, а кто-то строит на этом свой личный пиар. Адвокаты, практикующие "тихо", просто делают свою работу в соответствии с процессуальным законодательством.

Безусловно, любая методика найдет своих клиентов. Вам остается выбрать свою. Упоминания фамилии вашего защитника в СМИ и соцсетях помогут разобраться, какого стиля он придерживается.

Успешность. Успешность также является критерием выбора адвоката. Довольно сложно доверить свою судьбу, активы или просто личную информацию адвокату, который по внешним признакам не внушает доверия. Внешний вид адвоката, его образ жизни и социальный статус однозначно помогут человеку, ищущему юридической защиты, определиться с выбором.

Компетентность. Определить уровень компетентности адвоката не всегда и не каждому под силу. Тут придется оценивать адвоката, исходя из специфики дел, которые адвокат ведет. Как определить такие дела? Загляните в те же государственные реестры, которые были указаны выше.

[ + – ] Как правильно оформить свои отношения с адвокатом

Как правильно оформить свои отношения с адвокатом

Оформление отношений между адвокатом и клиентом — это важный аспект при получении правовой помощи. Именно в договоре о правовой помощи необходимо закрепить все ключевые моменты, касающиеся такого сотрудничества. А это:

дело, в котором адвокат предоставляет правовую помощь;

права и обязанности обеих сторон; сумма гонорара и порядок его оплаты;

ответственность сторон за нарушение условий договора и др. условия.

Один из важнейших моментов, на которые стоит обратить внимание – форма расчетов. Лучше не проводить оплату без надлежащего оформления и без заключения договора. Иначе вернуть оплаченные средства, в случае неисполнения адвокатом своих обязательств, будет крайне сложно.

Услугами какого адвоката не стоит пользоваться

Критерии выбора адвоката, изложенные выше, одновременно являются ориентиром того, какому адвокату не стоит доверять свою судьбу. В любом случае, понятия "хороший" или "плохой" адвокат очень субъективны. Однако обратив внимание на указанные детали, вы однозначно уменьшите риск ошибиться в нелегком выборе в сложной жизненной ситуации.