Реакция МВФ и Еврокомиссии на предложения Витренко по регулируемой цене на газ будет негативной – энергоэксперты

Эксперт отметил, что власть в Украине подвержена популизму, на волне которого обещала снижение тарифов, тогда как экономические реалии другие. В результате власть "пошла навстречу интересам олигархии"

Реакция Международного валютного фонда (МВФ) и Европейской комиссии на предложение и.о. министра энергетики Юрия Витренко по установлению регулируемой цены на газ для населения будет негативной, поскольку противоречит всем стратегическим реформам газовой отрасли, что велись в последние годы.

Такое мнение высказал энергоэксперт, президент Центра глобальных исследований "Стратегия XXI" Михаил Гончар, передает delo.ua

"Предложение Юрия Витренко идет вопреки договоренностям с МВФ. И возможно, если МВФ займет принципиальную позицию, то никаких траншей не будет, и выдержит ли наша финансовая система? Ситуация сложная. Популизм власти может привести к потере финансирования МВФ, и при грузе объема наших выплат по внешнему долгу и дефиците бюджета придется включать печатный станок или под сумасшедшие проценты выпускать ОВГЗ, что однозначно ведет к кризису. Тарифная лояльность, низкотарифность может быть обеспечена ценой финансовой нестабильности, в которую страна может войти во второй половине 2021 года", – объяснил Гончар.

Как утверждает издание, он также отметил, что власть в Украине подвержена популизму, на волне которого обещала снижение тарифов, тогда как экономические реалии другие. В результате власть "пошла навстречу интересам олигархии", пишет издание.

"Это больше всего ясно по рынку электроэнергии, где пострадал "Энергоатом". А на газовом рынке, хоть пальцем показывают на "Нафтогаз", но монополистом сегодня там является другой игрок – 70% рынка газа контролируют облгазы Фирташа", – подчеркнул эксперт.

Руководитель программ DiXi Group Роман Ницович также считает, что предложение Витренко по регулируемой цене на газ для населения выглядит абсолютно нелогичным, пишут журналисты.

"Предложение Витренко выглядит нелогичным и идет вразрез с тем курсом, который проводило правительство в последние годы, ослабляя регулирование и приближая цены на газ для населения к рыночному уровню. И с 1 августа было отменено положение о возложении спецобязательств для бытовых потребителей. Сейчас функционирует рынок, где каждый может выбирать поставщика газа и "голосовать кошельком", выбирая из предложений разных поставщиков газа", – отметил Ницович.

По его словам, за якобы благими намерениями появляется регулирование, что приведет к негативным последствиям для всего газового сектора.

По мнению энергоэксперта, исполнительного директора Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослава Павлюка, как утверждает издание, правительство и Минэнерго пытаются найти через установление регулируемой цены на газ простое временное решение довольно сложной проблемы.

"Государство палец о палец не ударило, просчеты Минэнерго уже очевидны. Идут поиски простого решения сложной проблемы, которую невозможно решить "по-простому". Мы видим теперь нарушение логики стратегических изменений в отрасли. Создалась ситуация, когда Нафтогаз продает газ дешевле и "сбивает" цену облгазов. Но если мы теперь административно снижаем цену, то убиваем конкуренцию, ведь монополии Фирташа мало кто может противостоять. Все это похоже на убийство газового рынка", – отметил Святослав Павлюк.

Как ранее сообщалось, вр. и. о. министра энергетики Юрий Витренко на совещании по вопросам энергетического рынка под председательством президента Украины Владимира Зеленского представил предварительный план существенного снижения тарифов на газ. Позже на странице в сети Facebook Юрий Витренко сообщил, что Министерство энергетики и угольной промышленности предложило правительству c 1 февраля 2021 года ограничить цену на газ для "уязвимых" потребителей.

Напомним, 13 января во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров планирует на время карантина или до конца отопительного сезона зафиксировать цену газа для потребителей на уровне 6,99 грн за кубометр.