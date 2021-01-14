"Магнит для туристов": в Украине запустили сайт Ukraine.ua для популяризации страны

Сайт будет рассказывать миру о важных культурных событиях в Украине.

В Украине запустили сайт Ukraine.ua для популяризации страны для иностранцев.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге.

Сайт будет рассказывать миру о важных культурных событиях в стране, а также об интересных инвестиционных и образовательных программах. Управлять сайтом будет Украинский институт МИД.

"Нам удалось получить под контроль и управление государства интернет-домен Ukraine.ua. Теперь по этому адресу будут рассказывать миру об Украине. В основе – визуальный бренд Ukraine Now", – сказал Кулеба.

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Пока сайт имеет только английскую версию, но в ближайшее время будут добавлены французская, немецкая, испанская, арабская и китайская языковые версии.

"Сайт должен стать магнитом для обычного иностранного туриста, бизнесмена, иностранного студента. Все это – чтобы привлекать к Украине дополнительное внимание и популяризировать нашу страну в мире, укреплять ее авторитет", – сказал министр.

На сайте также будет обновляться информация обо всех главных событиях, происходящих в Украине.

Отметим, в мае 2018 года Кабинет Министров Украины утвердил бренд Ukraine NOW ("Украина сейчас"). Бренд должен стать основой презентации Украины в мире.