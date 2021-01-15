Кошка из Одессы приехала в контейнере в Израиль: чтобы выжить − грызла коробки с конфетами

Животное забежало в контейнер во время погрузки товара.

Кошка из Одессы, которая случайно оказалась в контейнере с конфетами, перенесла трехнедельное путешествие по морю и благополучно прибыла в Израиль.

Об этом рассказал директор одесской экспедиторской компании Star Shine Shipping, пишет "7kanal".

По его словам, при просмотре записи с камер видеонаблюдения, выяснилось, что животное забежало в контейнер во время погрузки товара. Кошка смогла пережить довольно длительное путешествие, правда, немного "подпортила груз".

По его мнению, это − уникальный случай. Такое произошло впервые в истории компании, а также в работе коллег.

"Она плыла морем 3 недели и ела конфеты, прогрызая коробки", − добавил экспедитор.

Отметим, ранее в США сняли на видеокамеру кошку, которая случайно оказалась на крыше машины, едущей со скоростью 100 км/час. А в аэропорту "Борисполь" при осмотре багажа у пассажиров сбежала кошка и запряталась в бетонные конструкции кафе. Кошка сбежала, когда хозяев попросили достать ее из переноски для проверки багажа. В конце концов, владельцы кошки полетели без питомца, а с животным всю ночь оставалась их знакомая.