Binomo – ваша надежная торговая платформа в Украине

Как торговать и получать дополнительный доход на Binomo в Украине? Это безопасная торговая платформа или развод? Что такое приложение Binomo и как его скачать на Android или iOS ? Вход в личный кабинет, обучение трейдингу, турниры, вывод средств и другие вопросы о торговой платформы в обзоре.

Наверняка многие из тех, кто искал варианты дополнительного заработка в интернете, слышали о Биномо. Это онлайн платформа, которая позволяет торговать активами и получать дополнительный доход. Но как именно зарабатывать на Binomo и какие еще преимущества у данной площадки для трейдинга?

Binomo — что это?

Что такое binomo.com? Это торговая платформа, которая вызывает множество обсуждений на украинских тематических форумах. Биномо — это развод или нет, реально ли здесь получить дополнительный доход и другие вопросы раскрываются в данном обзоре.

Это развод или нет?

Биномо ведет работу с клиентами не только из Украины, но и из более 130 других стран. Многие новички ошибочно считают, что это развод. Однако компания имеет сертификат Verify My Trade (VMT) и является членом Международной Финансовой Комиссии. Это значит, что каждый трейдер застрахован и может рассчитывать на высокое качество предоставляемых услуг. Таким образом, данный брокер – один из наиболее безопасных в Украине. Также сами за себя говорят награды FE Awards и IAIR Awards, которые получил Binomo в 2015 и 2016 годах соответственно.

Отзывы

Вот несколько реальных отзывов (відгуків) о сайте Биномо. Эти трейдеры уже ознакомились с функционалом платформы и смогли по достоинству оценить ее плюсы:

Апост Акрип: "Binomo действительно хорош тем, что дает возможность дополнительно зарабатывать, не выходя из дома. Я в восторге!"

Бин Го: "Я все еще новичок на Биномо. Потому сначала решил проходить обучение, перед тем как начать торговать. За демо-счет отдельная благодарность."

Анжелика Алтаева: "Торгуя на Биномо, я поверила в реальность подобного заработка."

Как торговать на Биномо?

Прежде чем понять, как заработать на Биномо, ознакомимся с не менее полезной информацией.

Важно! Еще один вариант дополнительного дохода на Биномо – партнерская программа BinPartner или «партнерка».

Вход в личный кабинет

Трейдер может приступать к торговле на binomo.com только после регистрации. Чтобы получить такую возможность, нужно сначала зарегистрироваться. Как это сделать:

Нажать "Войти" на главной странице официального сайта брокера. Откроются два блока – Регистрация и Вход. Для регистрации следует ввести адрес электронной почты и пароль. Выбрать желаемую валюту. Принять условия Клиентского Соглашения. Нажать «Создать аккаунт».

Останется лишь подтвердить регистрацию, пройдя по ссылке из присланного от Биномо письма.

Важно! Для входа в личный кабинет можно использовать аккаунты Facebook или Gmail.

Типы счетов

Всего на сайте существует четыре типа счетов, каждый из которых имеет свои особенности. Чем выше статус счета, тем больше привилегий он дает владельцу.

Free (демо) – виртуальные 1000$ и 20+ активов для тренировки и повышения навыков торговли.

Standard – 40+ активов, бонус до 100% за пополнение счета, участие в турнирах, до 85% доходности при верном прогнозе.

Gold – 50+ активов, бонус до 150% на депозит при пополнении, кэшбэк 5% (в некоторых случаях), участие в турнирах, страховка и персональный менеджер.

VIP – 60+ активов, бонус до 200% за пополнение, кэшбэк 10% (в некоторых случаях), страховка, персональный менеджер, возможность заключать безрисковые сделки.

Владельцы Gold и VIP аккаунтов имеют до 90% доходности при верном прогнозе.

Вывод средств

Трейдеры из Украины могут использовать для вывода банковские карты или электронный кошельки, с которых делали депозит. Срок вывода средств зависит от типа вашего аккаунта и платежной системы, поэтому может занимать до 3 рабочих дней. При этом компания может попросить пройти верификацию, чтобы подтвердить, что аккаунт принадлежит именно вам.

Обучение и стратегии

Непосредственный процесс обучения на binomo.ua несложен. На данном ресурсе предоставлена вся необходимая информация. Здесь не будет учителей, но разобраться во всем самостоятельно вполне возможно.

Нажав на кнопку с тремя горизонтальными чертами в левом углу страницы, в выпавшем меню нужно выбрать вкладку «Обучение». Сайт предложит вам словарь терминов и FAQ. В этих пунктах во всех подробностях простым и понятным языком разбирается вся информация. Базовые термины Binomo, а также вопросы, которые чаще всего возникают у пользователей. Например, что такое «брокер», и так далее. Для большего удобства пользователей термин или вопрос можно ввести в строку поиска на соответствующей странице. Полученных данных уже будет хватать, чтобы получить возможность зарабатывать при правильных прогнозах.

Также на вкладке «Трейдерам» есть стратегии. Чтобы клиенты сразу могли воспользоваться стратегией подходящего профессионального уровня, они поделены на группы:

начинающий;

средний;

профессионал.

На их основе опытные пользователи могут создавать для себя свои собственные вариации стратегий.

Турниры

Турнир на биномо.ком – это хороший вариант испытать себя перед началом реальной торговли или просто с пользой провести время и проверить свои навыки. Турниры могут быть как платными, так и бесплатными, и у каждого из них свои особенности. Они отличаются количеством участников, численностью призовых мест, размером призового фонда, а также суммой, которую нужно внести для участия.

Турниры проводятся на специальном счете. Более подробную информацию можно узнать из одноименного раздела на оф. сайте Binomo.

Где скачать приложение Binomo?

Мобильное приложение предоставляет клиентам Биномо дополнительные возможности. В частности, торговлю из любого места, где есть интернет. Вооружившись смартфоном или планшетом, можно заключать сделки по дороге на работу или в командировке.

Binomo app – официальное приложение, которые владельцы айфонов могут загрузить из App Store. Скачать приложение Binomo на Android можно через Google Play. Но учтите, что функционал приложения отличается от версии на ПК — здесь меньше инструментов для торговли.

Вывод

Данная торговая онлайн платформа давно заслужила доверие своих пользователей в Украине. Как нетрудно убедиться, на Binomo действительно можно получать дополнительный доход. Но не стоит забывать, что трейдинг несет определенный риск — при неверном прогнозе можно потерять часть средств. Поэтому обязательно учитесь, развивайтесь, используйте стратегии и тренируйтесь на демо счете, чтобы свести эти риски к минимуму.