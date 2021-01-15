Телеканал НАШ - лидер среди информационных телеканалов в Киеве

Программы телеканала НАШ по состоянию на 13 января стали самыми просматриваемыми в Киеве среди всех информационных ресурсов!

Согласно результатам мониторинга: доля смотрения составила 1,79%, (ЦА: Киев 18+)

Мы искренне благодарим наших зрителей за то, что вы остаетесь с нами. Каждый день мы стараемся делать свою работу качественно и беспристрастно именно для вас.

Вы заслуживаете знать правду о происходящем в стране и НАШ вам ее обязательно покажет!