Россия взяла группу Левочкина-Бойко-Фирташа «на крючок» из-за финансирования радикалов и сотрудничества с ОП - политолог

Осенью украинские СМИ и блогеры много писали о том, что народный депутат и бизнес-партнер Фирташа Сергей Левочкин финансирует национал-радикалов из «Нацкорпуса».

13 января российские СМИ сообщили, что госструктыры РФ получили в качестве обеспечения по кредитам доступ к акциям компаний и газу Дмитрия Фирташа и Сергея Левочкина общей стоимостью в 1,3 млрд долларов, пишет политолог Никита Варламов в блоге на сайте Корреспондент.

"Если перевести на человеческий язык – российское государство пригрозило Фирташу и Левочкину отобрать эти активы, если олигархи не рассчитаются по кредитам. Понятное дело, что рассчитаться они не могут – таких денег у них просто нет. Но в то же время Россия не национализировала активы. Реакция России понятна. И вот почему.

Осенью украинские СМИ и блогеры много писали о том, что народный депутат и бизнес-партнер Фирташа Сергей Левочкин финансирует национал-радикалов из «Нацкорпуса». Политические акции близкого к Левочкину Андрея Билецкого направлены в основном против пророссийской партии ОПЗЖ Виктора Медведчука. Здесь можно вспомнить и нападение на автобус под Харьковом, и поджоги региональных офисов ОПЗЖ, и угрозы, и акции под телеканалами. При этом сам Билецкий не вылазит из эфиров на «Интере», а критикуя ОПЗЖ и Медведчука, радикалы «забывают» о Левочкине.

Не секрет, что Левочкин давно сотрудничает с Офисом президента, посольством США и обменивается любезностями с «соросятами». В обмен на подрывную деятельность против ОПЗЖ, главного оппонента «Слуг народа», бизнес Фирташа и Левочкина получил от «зеленой» власти много преференций. Из последних – повышение тарифов на транспортировку газа, за что украинцы заплатят из своих карманов компаниям Фирташа-Левочкина.

За счет финансирования Нацкорпуса и атак на ОПЗЖ Левочкин-Бойко пытаются восстановить свое влияние в Украине даже ослабив ОПЗЖ, членом которого он является.

Видимо, Москве надоело смотреть на эту двуличную политику Левочкина, а потому Россия решила поставить «отщепенца» на место. 1,3 млрд долларов – достаточная цена, чтобы Левочкин задумался, с кем ему по пути – с ОП или ОПЗЖ," — пишет блогер.