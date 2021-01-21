Активисты вышли на протест против сети супермаркетов, работающих на оккупированных украинских территориях

Активисты обратили внимание, что это не первая акция протеста в отношении совладельца сети супермаркетов.

Несколько десятков активистов в четверг, 21 января,провели пикет под посольством Латвии в Киеве, пишет Обозреватель. Участники митинга требовали остановить торговлю сети супермаркетов Novus на оккупированных территориях Украины и в России.

Активисты обратили внимание, что это не первая акция протеста в отношении совладельца сети супермаркетов.

"Как известно, совладельцем сети супермаркетов Novus является гражданин Литвы Раймондас Туменас. В отношении него применены санкции в Литве и в Украине. Но по факту получается, что он беспрепятственно работает и получает прибыль. Мы против этого", – заявила одна из участниц митинга.

Активисты также обратили внимание, что уголовные дела, которые были возбуждены в отношении Туменаса, до сих пор так и не расследованы.

"Мы требуем, чтобы уголовные дела, которые были возбуждены в отношении этого человека – продолжились и были расследованы, доведены до логического конца, и была наконец-то прекращена торговля в стране-агрессоре", – добавил еще один участник митинга.

Впрочем, до самого окончания акции к протестующим из посольства так никто и не вышел. Однако участники митинга заверили, что будут продолжать свои протесты под посольством до тех пор, пока не будут услышаны властями Литвы. А если этого не произойдет – будут писать соответствующие заявления в полицию и СБУ.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Туменас совместно с украинкой Владой Молчановой владеет строительной фирмой Столица Групп. Сейчас они фигурируют в деле рейдерского захвата самого крупного оптового рынка в Киева "Столичный".