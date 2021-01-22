В Украине каждый третий прокурор не прошел аттестацию, - Венедиктова (фото)

Те, кто по уважительной причине не смог пройти тест со всеми, смогут это сделать в феврале.

Аттестацию проходили прокуроры всех уровней, в том числе военных прокуратур и гарнизонов, — сообщает Генеральный прокурор Ирина Венедиктова на своей странице в Фейсбуке.

Генеральный прокурор подчеркнула, что 4 064 прокурора из заявленных 6 000, которые успешно прошли аттестацию станут основой новых окружных прокуратур. Над их созданием сейчас работают в Офисе генпрокуратуры.

Отмечается, что аттестацию принимала комиссия из 12 кадровых миссий. Среди них были как представители Офиса генпрокурора, так и представители международных, и неправительственных организаций, а также представители дипломатических миссий. Финальный этап тестирования происходил в течение 5 недель. В день через комиссии проходило по 15 прокуроров.

Сотрудники прокуратуры сдавали экзамен в форме анонимного тестирования, в ходе которого оценивались их знания законодательства и уровне знаний. В экзаменационном билете было 100 вопросов. На выполнение всех заданий отводилось 100 минут. Для перехода на следующий уровень необходимо было правильно ответить на 70% вопросов.

Прокуроры, которые не смогли с уважительных причин принять участие в аттестации смогут пройти все пропущенные этапы в феврале.

Напомним, в ноябре 2020 Ирина Венедиктова заявляла, что за 10 месяцев было выявлено 16 банд, что в 3 раза больше, чем в 2019 году.