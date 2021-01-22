Возле самой мэрии Киева обрушился подземный переход (фото)

В последний раз капремонт этого перехода проводился в 2002 году, а подвесная конструкция была смонтирована перед Чемпионатом Европы по футболу 2012 года.

Всего через месяц после скандального падения столбов на отремонтированном Шулявском мосту в центре Киева произошел очередной инцидент. В переходе на станции метро «Майдан Незалежности» обрушился потолок. Один из выходов из метро закрыт, по предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Как утверждают в КГГА, в последний раз капремонт этого перехода проводился в 2002 году, а подвесная конструкция была смонтирована перед Чемпионатом Европы по футболу 2012 года. В то же время, пользователи соцсетей эту информацию опровергают и говорят, что именно пострадавший участок ремонтировался всего год назад.

Учитывая частоту инфраструктурных происшествий в Киеве, это может негативно сказаться на президентских амбициях мэра Киева Виталия Кличко. Как утверждает политолог Виктор Таран, Кличко «дааавно мечтает получить президентскую булаву. Он уже сейчас начинает строить планы, как бы ему «сбить» нынешнего гаранта на предстоящих выборах».

Напомним, обрушение столбов на Шулявском мосту произошло 15 декабря 2020 года. В результате падения опор пострадало несколько автомобилей.