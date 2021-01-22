Из-за политики демпинга Укрзализныци в 2021 году государство может впервые начать дотировать грузоперевозки, - СМИ

Действия нового руководства УЗ могут привести не только к монополизации рынка, но и к увеличению финансового дисбаланса железнодорожного монополиста

Из-за политики демпинга, которую руководство Укрзализныци решило проводить в отношении конкурентов, в 2021 году государство может впервые начать дотировать самую прибыльную отрасль – грузоперевозки. Об этом говорится в материале «Демпинг вместо реформ: чем могут закончиться для страны попытки монополиста “отвоевать” рынок» издания delo.ua.

В материале указано, что украинская железная дорога уже в среднесрочной перспективе может оказаться под угрозой коллапса. Авторы видят причину в политике нынешнего руководства «Укрзализныци», которое в попытке вновь монополизировать рынок, активно использует демпинг, максимально занижая на аукционах ставки грузоперевозок - в прошлом, самого прибыльного направления монополиста.

По мнению экспертов, которых цитируют авторы материала, такие действия могут привести не только к монополизации рынка, но и к увеличению финансового дисбаланса УЗ (по оценкам руководства убытки предприятия в 2020 году могут составить до 14 млрд грн), существенному сокращению инвестиций в пассажирские перевозки, и, что самое опасное, в путевое хозяйство и другую железнодорожную инфраструктуру.

Кроме того, занижение стоимости вагонов в тарифе на грузоперевозки авторы материала связывают с прошедшими недавно аукционами на почти 1,5 млн грузоперевозок, который состоялся 18 января по "голландской" схеме.

На аукционе было разыграно 13 лотов на 780156 вагонопогрузок. Их выиграла компания "Метинвест-Шиппинг" по самой низкой ставке — 480 гривен за вагон. На следующий день УЗ разыграла еще 13 лотов (780 156 вагонопогрузок), 8 из которых снова оказались в руках "Метинвеста", пишут авторы статьи. Остальные 5 лотов, по их информации, в этот день продать не удалось.

По мнению частных операторов железнодорожного грузового подвижного состава, входящих в Украинский Логистический Альянс, решение руководства УЗ по установлению минимальных ставок на использование полувагонов на голландских аукционах ProZorro-Продажи является демпингом и злоупотреблением монопольным положением. Кроме того, члены УЛА уверены, что в дальнейшем это ухудшит состояние с обеспечением грузоотправителей подвижным составом"

Президент Ассоциации “Укрведтранс” Наталья Петриченко говорит о прямом нарушении прав частного бизнеса.

“Как бы УЗ не говорила, что это здоровая конкуренция на рынке, нет, идет явный демпинг. Потому что мы все прекрасно знаем, чтобы вагон окупился с учетом ремонтов и стоимости регламентных работ, то вагон должен зарабатывать в сутки 23 доллара. Вагон сейчас столько не зарабатывает, он не зарабатывает даже 20 долларов. А УЗ дает по 13 долларов за вагоны. За счет чего они будут обновлять свой подвижной состав? Убивая приватный бизнес, за счет чего УЗ будет оказывать услуги? У них не хватит своих денег. А брать кредиты, чтобы покрывать свои убытки – нерационально”, - поясняет она.

Напомним, на прошлой неделе Ассоциация "Украинский логистический альянс" обратилась к ряду профильных инстанции с предложением дать оценку действиям и решениям должностных лиц АО "Укрзализныця" по грузоперевозкам. Причиной обращение стала обеспокоенность ряда операторов железнодорожного грузового подвижного состава обеспокоены установлением АО "Укрзализныця" минимальных ставок на использование полувагонов на голландских аукционах ProZorro-Продажи.