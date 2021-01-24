Скончался старший брат олигарха Рината Ахметова

О причине смерти не сообщается.

На 60-м году жизни скончался Игорь Ахметов, брат украинского олигарха и президента футбольного клуба "Шахтер" Рината Ахметова. Об этом сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".

"Футбольный клуб "Шахтер" выражает глубокие соболезнования семье в связи с непоправимой утратой. Все прошедшие десятилетия Игорь Леонидович помогал строить современный "Шахтер". Он участвовал в управлении клубом, посещал домашние матчи в Донецке, всегда был рядом с командой. Его опыта и его советов будет сильно не хватать всей семье ФК "Шахтер", — сказано в сообщении.

О причине смерти не сообщается.

Игорь Ахметов, как и отец, работал в шахте, затем получил тяжелое профессиональное заболевание и был вынужден оставить работу.

Ранее 54-летний олигарх Ринат Ахметов делился новостью о том, что его старший брат тяжело болен.

"Мой родной брат был тяжело болен туберкулезом. У него осталась лишь половинка легкого. Мы за него боролись каждый день, каждый час, каждую минуту всей семьей. И только поэтому он смог победить туберкулез", — сказал Ринат Ахметов в 2007 году, передает Страна.