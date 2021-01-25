Нацсовет распространяет откровенные фейки о телеканале "НАШ" и давит на "неудобные" для власти СМИ, - НАШ

Журналистский коллектив телеканала «НАШ» (ООО «НАШ 365») обеспокоен ситуацией с многочисленными проявлениями цензуры со стороны Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания и распространения членами Нацсовета недостоверной информации относительно рассмотрения судом вопроса об аннулировании лицензии.

Работники и деловые партнеры телеканала обращаются к его руководству с просьбой подтвердить или опровергнуть указанную информацию. Поэтому мы официально сообщаем, что судебного производства об аннулировании лицензии Общества с ограниченной ответственностью «НАШ 365» (телеканал «НАШ») не существует.

Действия членов Национального совета, которые распространили указанную недостоверную информацию являются незаконными, аморальными и наносящими вред деловой репутации Общества. Указанный «фейк» легко проверить с помощью сайта Судебной власти Украины (https://court.gov.ua/) и путем направления соответствующих запросов в компетентные органы.

К сожалению, при таких условиях не представляется допустимым говорить о соблюдении членами Национального совета закрепленных в статье 3 Закона Украины «О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания» принципов законности, независимости, объективности, прозрачности, доступности для общественности, с учетом культурного, идеологического и политического многообразия в обществе, и общепризнанных международных норм и стандартов в области телерадиовещания.

Указанные лица в угоду определенным политическим силам превращают конституционный орган в инструмент политического давления и устранения «неудобных» и «не карманных» СМИ, устранению конкуренции на медиарынке.

Телеканал «НАШ» (ООО «НАШ 365») в Украине является одним из независимых средств массовой информации, который всегда подает только сбалансированную информацию, что, в частности, включает критику в адрес представителей власти. Из-за такой ​​принципиальной позиции телеканал регулярно подвергается давлению со стороны органов обличнных властью, в том числе посредством проведения внеплановых проверок и применения регулятором санкций. В результате телеканал вынужден отстаивать свои интересы в судебных инстанциях и доказывать безосновательность и незаконность выдвинутых к нему претензий.

Последним таким случаем стало назначение Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания трех внеплановых проверок канала в течение двух недель и вынесения предупреждения по результатам проверки, которая состоялась больше года назад. Телеканал считает основания назначения проверок и вынесенные предупреждения надуманными и незаконными, а действия Нацсовета направленными на давления на независимые СМИ. Все указанные действия Национального совета будут обжалованы ООО «НАШ 365» в судебном порядке.

Убеждены, что при указанных условиях соблюдение и защита прав телеканала возможны только под пристальным вниманием общества и международного сообщества.

В современных демократических обществах средства массовой информации играют важную социальную роль, ведь они призваны обеспечивать осведомленность граждан, предоставляя разные мнения и взгляды. Более того, можно утверждать, что при отсутствии независимых СМИ другие демократические институты фактически перестают действовать, ведь нельзя говорить об уважении к свободам человека и гражданина при отсутствии свободы слова.

Статья 19 Всеобщей декларации прав человека закрепляет, что каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободу выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений, свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами независимо от государственных границ. Конвенция о защите прав человека и основных свобод провозглашает, что каждый имеет право на свободу выражения мнения. Это право включает свободу придерживаться своего мнения, получать и распространять информацию и идеи без вмешательства органов государственной власти и независимо от границ.

В соответствии с частями первой и третьей статьи 15 Конституции Украины, цензура запрещена, общественная жизнь в Украине основывается на принципах политического, экономического и идеологического многообразия.

В связи с этим, обращаем внимание общества, международных институтов и организаций на осуществление членами Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания и самым регулятором давления на независимое средство массовой информации — телеканал «НАШ» (ООО «НАШ 365»), и просим не быть равнодушными к такому посягательству на свободу слова и права осуществления журналистской деятельности.