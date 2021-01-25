AB InBev Efes Украина объявила о новом назначении в команде продаж

Компания AB InBev Efes Украина объявила о назначении Константина Кожанова на должность директора по продажам в канале Key Account. Ранее Константин отвечал за это направление на позиции национального менеджера, а с января, в связи с ростом канала и развитием бизнеса компании, заступил на должность директора.

В зону ответственности Константина Кожанова на новой позиции входит работа с ключевыми клиентами, разработка системы показателей эффективности и стратегическое планирование.

«Я работаю в компании AB InBev Efes более 15 лет и рад возглавить команду продаж в канале Key Account на позиции директора. Уже несколько лет это направление показывает высокие результаты работы. В наших планах — продолжать строить прибыльную компанию согласно принципам AB InBev Efes, никогда не останавливаясь на достигнутом и неся ответственность за результаты работы. Более того, меня окружает очень сильная команда, рост и развитие которой также является моим приоритетом», — комментирует Константин Кожанов, директор по продажам в канале Key Account компании AB InBev Efes Украина.

Свою карьеру Константин Кожанов начал в 2004 году в компании AB InBev Efes (тогда SUN Interbrew Украина), еще учась на последнем курсе университета «Житомирская политехника». Константин получил два высших образования по специальностям «Бухгалтерский учет и аудит» и «Экономика предприятия». За 17 лет в компании он прошел путь от позиции мерчандайзера в Житомире и Житомирской области до директора по продажам в канале Key Account, включая все промежуточные должности. Вступив в новую должность, Константин сосредоточится на дальнейшем развитии канала Key Account и улучшении бизнес-показателей AB InBev Efes Украина.