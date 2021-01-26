Коррупция в Мининфраструктуры Криклия может усугубить мировой кризис замены экипажей кораблей, - СМИ

Украина входит в топ-5 стран, поставляющих моряков на мировой рынок труда. При этом с начала пандемии украинские моряки заявляют о сложностях с прохождением аттестации и получением соответствующих разрешений.

Рабочая группа Глобального морского форума представила на Давосском форуме Декларацию Нептуна о благополучии моряков и замене экипажей. Об этом сообщает Всеукраинское Объединение Крюинговых Компаний.

Решение о необходимости создания Декларации было принято после того, как группа международных инвесторов, которые управляют активами общей сложность в более чем $2 трлн, обратилась в ООН с призывом решить кризис замены экипажей. Инвесторы обратили внимание на тот факт, что кризис крюинга, вызванный пандемией и блокировками, не может быть решен судоходной отраслью самостоятельно.

Создатели Декларации надеются, что ее принятие позволит добиться глобального признания моряков ключевыми работниками, предоставив им ранний доступ к вакцинации от коронавируса, а также введение правительствами «протоколов здравоохранения золотого стандарта» для замены экипажей.

Украина входит в топ-5 стран, поставляющих моряков на мировой рынок труда. При этом с начала пандемии украинские моряки заявляют о сложностях с прохождением аттестации и получением соответствующих разрешений. Крюинговый кризис в Украине может помешать реализации пунктов Декларации Нептуна и усугубить мировой кризис по замене экипажей.

На днях украинские моряки вышли на акции протеста, призывая к отставке главы Министерства инфраструктуры Владислава Криклия из-за коррупции при переаттестации. По словам участников акции протеста, прохождение аттестации теперь возможно только в Одессе и Херсоне, где с моряков требуют взятки в размере 4-8 тыс. евро за прохождение экзаменов.